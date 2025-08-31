Ghinion teribil pentru Daniel Bîrligea! S-a accidentat și a ieșit în 10 minute din CFR Cluj – FCSB. Ratează convocarea la echipa națională?

Ghinion teribil pentru atacantul campioanei, care a stat pe teren doar 10 minute

ADVERTISEMENT

Alertă la FCSB! Daniel Bîrligea s-a accidentat în derby-ul cu CFR Cluj

Daniel Bîrligea a început pe banca de rezerve derby-ul CFR Cluj – FCSB, din etapa a 8-a a SuperLigii. Atacantul brăilean a fost aruncat în luptă imediat după pauză, când campioana en-titre era condusă cu 1-2.

Bîrligea a intrat pe teren în minutul 46, când l-a înlocuit pe Mamadou Thiam. Din nefericire, fostul jucător al CFR-ului a cerut schimbare peste doar zece minute. Bîrligea s-a întins pe gazon, fără să fi fost lovit de un adversar, și a acuzat probleme musculare.

ADVERTISEMENT

În minutul 58, Elias Charalambous a operat ultima modificare în tabăra FCSB-ului. Cipriotul l-a trimis în teren pe Denis Alibec, care a intrat în locul accidentatului Bîrligea.

Ratează convocarea la echipa națională?

Accidentarea vine într-un moment cum nu se poate mai rău pentru Daniel Bîrligea. Atacantul FCSB-ului era pe lista celor 26 de fotbaliști convocați de Mircea Luescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru.

ADVERTISEMENT

Pentru postul de atacant, la amicalul cu nord-americanii și la duelul din preliminariile lui World Cup 2026, selecționerul a convocat trei atacanți: Bîrligea, Louis Munteanu și Denis Drăguș.

ADVERTISEMENT

Echipa națională a României va avea un meci de verificare împotriva Canadei, programat vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. Apoi, marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, „tricolorii” vor juca în Cipru meciul 5 din preliminariile Campionatului Mondial.