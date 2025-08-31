Sport

Ghinion teribil pentru Daniel Bîrligea! S-a accidentat și a ieșit în 10 minute din CFR Cluj – FCSB. Ratează convocarea la echipa națională?

Daniel Bîrligea n-a jucat decât 10 minute în CFR Cluj - FCSB. Atacantul s-a accidentat, din nou, și poate rata convocarea la echipa națională
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
31.08.2025 | 23:01
Ghinion teribil pentru Daniel Birligea Sa accidentat si a iesit in 10 minute din CFR Cluj FCSB Rateaza convocarea la echipa nationala
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
  Ghinion teribil pentru Daniel Bîrligea! S-a accidentat și a ieșit în 10 minute din CFR Cluj - FCSB. Ratează convocarea la echipa națională? FOTO: Fanatik

 Daniel Bîrligea s-a accidentat din nou! Ghinion teribil pentru atacantul campioanei, care a stat pe teren doar 10 minute în CFR Cluj – FCSB. 

ADVERTISEMENT

Alertă la FCSB! Daniel Bîrligea s-a accidentat în derby-ul cu CFR Cluj

Daniel Bîrligea a început pe banca de rezerve derby-ul CFR Cluj – FCSB, din etapa a 8-a a SuperLigii. Atacantul brăilean a fost aruncat în luptă imediat după pauză, când campioana en-titre era condusă cu 1-2.

Bîrligea a intrat pe teren în minutul 46, când l-a înlocuit pe Mamadou Thiam. Din nefericire, fostul jucător al CFR-ului a cerut schimbare peste doar zece minute. Bîrligea s-a întins pe gazon, fără să fi fost lovit de un adversar, și a acuzat probleme musculare.

ADVERTISEMENT

În minutul 58, Elias Charalambous a operat ultima modificare în tabăra FCSB-ului. Cipriotul l-a trimis în teren pe Denis Alibec, care a intrat în locul accidentatului Bîrligea.

Ratează convocarea la echipa națională?

Accidentarea vine într-un moment cum nu se poate mai rău pentru Daniel Bîrligea. Atacantul FCSB-ului era pe lista celor 26 de fotbaliști convocați de Mircea Luescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru.

ADVERTISEMENT
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris...
Digi24.ro
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa

Pentru postul de atacant, la amicalul cu nord-americanii și la duelul din preliminariile lui World Cup 2026, selecționerul a convocat trei atacanți: Bîrligea, Louis Munteanu și Denis Drăguș.

ADVERTISEMENT
Nu s-a putut abține! Gestul făcut de Chiricheș, după ce a fost schimbat...
Digisport.ro
Nu s-a putut abține! Gestul făcut de Chiricheș, după ce a fost schimbat în minutul 29 la CFR - FCSB

Echipa națională a României va avea un meci de verificare împotriva Canadei, programat vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. Apoi, marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, „tricolorii” vor juca în Cipru meciul 5 din preliminariile Campionatului Mondial.

1,27 este cota Betano pentru „1 solist” pentru FCSB - Csikszereda
Nicolae Stanciu, cel mai slab de pe teren în Genoa – Juventus 0-1....
Fanatik
Nicolae Stanciu, cel mai slab de pe teren în Genoa – Juventus 0-1. Ce notă i-au acordat italienii
Uluitor! Sebastian Colțescu i-a arătat cartonașul roșu lui Cristi Balaj în CFR Cluj...
Fanatik
Uluitor! Sebastian Colțescu i-a arătat cartonașul roșu lui Cristi Balaj în CFR Cluj – FCSB! De ce a fost trimis în tribune președintele clujenilor. Exclusiv
Cu cine s-a iubit Lamine Yamal înainte de Nicki Nicole. A avut partenere...
Fanatik
Cu cine s-a iubit Lamine Yamal înainte de Nicki Nicole. A avut partenere mai mari decât el
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
L-a făcut praf și pulbere pe Gigi Becali: 'Un grobian, e o tâmpenie!...
iamsport.ro
L-a făcut praf și pulbere pe Gigi Becali: 'Un grobian, e o tâmpenie! Faci ce vrei la tine acasă, nu cu oamenii pe care consideră că poți să îi umilești, doar pentru că îi plătești'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!