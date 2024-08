. După primele 45 de minute scorul a fost 2-1 pentru moldoveni, însă partida a fost una nebună încă din primele sale secunde.

Ghinion teribil pentru Dinamo! Doi dintre cei mai importanți jucători au ieșit accidentați în prima repriză cu Poli Iași: urmează derby-ul cu Rapid

, apoi Bordeianu a marcat fantastic de la 30 de metri, însă tot în prima parte au avut loc și două momente deloc plăcute. Doi jucători ai lui Dinamo au ieșit accidentați de pe teren.

Abdallah și Dennis Politic au ieșit accidentați în prima jumătate de oră a meciului. Fotbalistul născut în Franța a fost înlocuit în minutul 9 de Neagu, iar Politic a părăsit terenul în minutul 30, când a fost înlocuit cu Ahmed Bani.

Astfel, Dinamo rămâne fără doi dintre cei mai importanți jucători ai săi! Dennis Politic a reușit 3 goluri în aceste prime 4 etape, în timp ce Abdallah a înscris de două ori și a oferit tot atâtea pase decisive în acest sezon.

Pentru Dinamo urmează derby-ul cu Rapid, care va fi pe 18 august, de la ora 21:30, pe Giulești. De menționat că dacă Dennis Politic lua cartonașul galben în meciul cu Poli Iași, era suspendat la meciul cu Rapid. E posibil totuși ca accidentarea suferită cu moldovenii să nu fie atât de gravă și să revină pe teren la partida cu giuleștenii.

După primele 4 etape, Dinamo ocupă locul 6, cu 7 puncte, la egalitate cu CFR Cluj. De partea cealaltă, Poli Iași are doar 3 puncte și e ultima în Superliga. Nu s-a luat în calcul meciul direct dintre Poli Iași și Dinamo din etapa a 5-a.

Echipele de start în Poli Iași – Dinamo

Poli Iași: Fernandez – Atanaskoski, Todoroski, Samayoa, Claudio Silva – Gouet – Gheorghiță, Bordeianu, A. Roman (cpt.), Tailson – Kamberi

Rezerve: Niga, Tănasă, R. Ispas, F. Ilie, Guilherme Santos, Stefanovici, V. Gheorghe, L. Mihai, Miskovic, Harrison, G. Teixeira, D. Popa

Antrenor: Tony da Silva

Dinamo: Golubovic – M. Sivis, Boateng, Homawoo, R. Opruț – A. Bordușanu, C. Cîrjan, E. Gnahore – H. Abdallah, A. Selmani, D. Politic (cpt.)

Rezerve: Roșca, Pașcalău, C. Licsandru, P. Neagu, A. Bani, R. Patriche, A. Irimia, R. Rotund, C. Amzăr, A.Florescu, C. Costin

Antrenor: Zeljko Kopic

Arbitru central: Sebastian Colțescu

Arbitru linii: Vasile Marinescu și Bogdan George Duță

Arbitru de rezervă: Alina Ionela Peșu

Arbitru VAR: Iulian Călin

Asistenți VAR: Ovidiu Artene