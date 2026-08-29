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Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, a suferit o accidentare la scurt timp după ce a fost trimis de Rapid la CSL Ștefăneștii de Jos, în baza noului protocol FRF. Tânărul mijlocaș ofensiv nu va putea evolua în partida de sâmbătă din deplasare cu FC Bihor.

Ce a pățit Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, la scurt timp după ce a fost trimis de Rapid la CSL Ștefăneștii de Jos

Vă readucem aminte că toate cluburile din SuperLiga au acum voie să trimită la formații de Liga 2 până la cinci jucători eligibili pentru regula U21, dar nu este vorba despre împrumuturi „clasice”.

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Ci mai degrabă este un soi de co-proprietate pe perioadă determinată. Concret, fotbaliștii în cauză au dreptul de a evolua pentru echipele din liga secundă, dar pot fi chemați oricând și înapoi la „cluburile-mamă”. De asemenea, ei se pot antrena de-a lungul unui ciclu săptămânal de pregătire cu ambele echipe.

Așadar, în baza acestui proiect, Rapid a demarat un parteneriat cu CSL Ștefăneștii de Jos și astfel a ajuns deja să joace într-un meci pentru această grupare. Doar că, din nefericire pentru el, la scurt timp tânărul mijlocaș ofensiv a suferit o accidentare, motiv pentru care nu va putea evolua și în partida de sâmbătă, din deplasare cu

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„Din informațiile pe care le avem, este accidentat și nu l-am mai solicitat pentru meciul nostru de la Oradea, fiindcă am înțeles că a avut o problemă medicală apărută la unul dintre antrenamente și nu a mai făcut obiectul convocării pentru meciul nostru. N-aș putea să vă spun exact despre este vorba, nu am detalii.

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Am fost anunțat de către cei de la Rapid că el s-a accidentat la unul dintre antrenamente. Nu știu când va reveni, nu aș putea să vă spun. S-a mișcat OK (n.r. în primul meci), ba chiar a avut o contribuție la golul doi al nostru, a făcut o recuperare în jumătatea adversă. Per total, a fost OK, având în vedere că a fost primul lui meci alături de noi. Având în vedere toate aceste detalii, a avut o evoluție OK”, a spus Mircea Gheorghe, antrenorul de la CSL Ștefăneștii de Jos, potrivit

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Cum funcționează mai exact acest parteneriat dintre Rapid și CSL Ștefăneștii de Jos

Mai multe detalii în acest sens au fost oferite, conform sursei citate, de către Vahe Hovakimyan, administratorul public al comunei Ștefăneștii de Jos și totodată președintele clubului sportiv din localitate: „Noi avem un fond comun în baza acordului de cooperare. Săptămâna aceasta, așa ni s-a comunicat. Ni s-a comunicat că-l avem pe Senciuc (n.r. fundașul dreapta Ștefan Senciuc, care aparține tot de Rapid), dar Andrei nu e.

Nu cunosc mai mult. În baza acordului, o parte din antrenamente, de la începutul săptămânii, le face cu clubul de Liga 1, iar după aceea, în a doua parte a săptămânii, face două-trei antrenamente cu clubul nostru. Plus, ulterior, meciul. Antrenorii sunt cei care se înțeleg”.