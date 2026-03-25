Ghinion teribil pentru Isenko! Ce echipă din Spania era cu ochii pe portarul Universității Craiova înainte de accidentare

Pavlo Isenko are parte de un ghinion teribil. Portarul ucrainean era, înainte de accidentarea din meciul cu Dinamo, monitorizat de echipe importante. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
25.03.2026 | 13:35
Ghinion teribil pentru Isenko Ce echipa din Spania era cu ochii pe portarul Universitatii Craiova inainte de accidentare
EXCLUSIV FANATIK
Ghinion teribil pentru Isenko! Portarul era urmărit de cluburi importante. Foto: Colaj Fanatik
Pavlo Isenko a rezistat pe teren doar 45 de minute în derby-ul cu Dinamo. Ucraineanul a fost înlocuit după pauză de către Laurențiu Popescu, din cauza unei accidentări. Indisponibilitatea portarului vine într-un moment nefast, FANATIK descoperind că mai multe echipe îl monitorizau atent.

Ce echipă din Spania era cu ochii pe Isenko înainte de accidentare

Pavlo Isenko (22 de ani) a ajuns la Universitatea Craiova în vara anului trecut, de la Vorskla Poltava. Oltenii au plătit nu mai puțin de 350.000 de euro în schimbul portarului ucrainean. Debutul său în Bănie a fost unul reușit, acesta fiind unul dintre artizanii calificării istorice în „Faza Ligii” din UEFA Conference League.

Evoluțiile lui Isenko au fost constant bune, astfel că a stârnit interesul mai multor formații importante. FANATIK a aflat că Racing Santander, liderul din La Liga 2, îl monitoriza pe portarul ucrainean. Totodată, fotbalistul oltenilor se afla și în atenția altor cluburi din campionatele vestice, dar și din MLS.

Isenko, probleme la menisc în meciul cu Dinamo

FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că Pavlo Isenko a resimțit dureri la menisc la pauza meciului cu Dinamo. Între timp, portarul a fost operat la Barcelona, informație confirmată chiar de Sorin Cârțu. Dacă inițial s-a estimat că Isenko va lipsi pentru 3 sau 4 săptămâni, șansele ca acesta să revină până la finalul sezonului în curs sunt minime.

„O informație de ultimă oră! Isenko are o problemă la menisc, la piciorul drept. A resimțit dureri și nu au vrut să mai riște la pauză. D-aia nu l-au băgat. Face azi RMN. Semnele nu sunt bune. E posibil să lipsească între 3 și 4 săptămâni. Asta e în momentul de față, dar așteptăm RMN-ului. Din ce au văzut însă doctorii, e posibil ca Isenko să lipsească o lună de zile”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Ucraineanul, optimist de pe patul de spital

Operația prin care a trecut Isenko a avut parte de succes, procedura desfășurându-se fără complicații. Din spitalul din Barcelona, Pavlo Isenko a postat o fotografie în care zâmbește și face semnul că este bine, alături de mesajul: „Câteodată trebuie să faci un pas înapoi pentru a merge mai departe. Mulțumesc tuturor pentru suport!”.

  • 1,3 milioane de euro este cota lui Pavlo Isenko
  • 32 de meciuri a adunat portarul în actuala stagiune, în toate competițiile, pentru Universitatea Craiova
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
