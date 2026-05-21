Ghinion teribil pentru Neymar! Ce a pățit atacantul brazilian, după ce a fost inclus pe lista pentru Campionatul Mondial

Neymar a fost convocat de Carlo Ancelotti la naționala Braziliei, pentru Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, unde poate bifa a patra sa Cupă Mondială
Catalin Oprea
21.05.2026 | 07:30
Neymar a suferit o accidentare la gambă care îl va ține pe tușă pentru următoarele meciuri ale echipei Santos. Totuși, se așteaptă ca săptămâna viitoare să fie apt să se alăture lotului naționalei Braziliei în perspectiva Cupei Mondiale.

Neymar s-a accidentat și ratează finalul sezonului

Rodrigo Zogaib, șeful departamentului medical al echipei Santos, a confirmat că Neymar are un edem de 2 milimetri, care i-a provocat umflarea gambei drepte. În ciuda acestui fapt, Zogaib a declarat că accidentarea nu îl va împiedica pe acesta să se prezinte pe 27 mai, când încep pregătirile Braziliei pentru Cupa Mondială.

Neymar a urmat un tratament la Centrul de antrenament Rei Pelé, al clubului Santos, alături de staff-ul său personal, și este monitorizat îndeaproape de medicii Confederației Braziliene de Fotbal. Accidentarea lui vine la doar două zile după ce a fost inclus de Carlo Ancelotti în lotul final de 26 de jucători al Braziliei pentru turneul din Statele Unite, Canada și Mexic, marcând a patra sa participare la Cupa Mondială.

Potrivit surselor ESPN, incidentul a stârnit îngrijorare în rândul staff-ului tehnic al lui, din teama că accidentarea lui Neymar ar putea afecta programul său inițial de antrenament și disponibilitatea pentru meciul amical cu Panama, din 31 mai.

Golgheterul Selecao n-a mai jucat la națională din 2023

Ultimul meci pentru Brazilia jucat de fostul atacant al Barcelonei a avut loc în octombrie 2023. Ancelotti l-a omis pe Neymar la toate convocările sale anterioare, subliniind în repetate rânduri că va selecta doar jucători aflați la 100% din capacitatea fizică.

Accidentarea de acum a fost diagnosticată după înfrângerea de duminică, de pe teren propriu, cu 3-0, împotriva echipei Coritiba. Neymar a fost înlocuit în repriza a doua a acelui meci după ce a primit îngrijiri medicale. Santos l-a lăsat pe căpitanul echipei pe bancă în meciul de miercuri din Copa Sudamericana, încheiat cu scorul de 2-2 împotriva lui San Lorenzo. El va rata și meciul de sâmbătă din campionatul brazilian împotriva lui Grêmio, precum și ultimul meci din faza grupelor din Sudamericana, de marți, împotriva lui Deportivo Cuenca.

Neymar are 128 de meciuri și 79 de goluri la naționala Braziliei, fiind cel mai bun marcaor din istoria ei. La World Cup 2026, Brazilia va întâlni Marocul, Haiti și Scoția, în Grupa C.

Lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din 2026

Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), ⁠Weverton (Gremio).

Fundași: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

Mijlocasi: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

Atacanti: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr (Real Madrid).

 

 

