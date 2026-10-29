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Ghinion teribil pentru noul fundaș al Universității Craiova! Baptiste Roux s-a accidentat

Catalin Oprea
30.10.2026 | 00:44
Ghinion teribil pentru noul fundas al Universitatii Craiova Baptiste Roux sa accidentat
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Baptiste Roux s-a accidentat
Sosit în Bănie la începutul lunii septembrie, stoperul francez a suferit o accidentare în meciul din Cupa României cu FC Voluntari și ar putea rata meciurile din luna noiembrie.
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Perioada pe care o traversează Universitatea Craiova este marcată nu doar de provocări din cauza programului încărcat, ci și de probleme șa nivelul lotului. Cel mai recent ghinionist din tabăra oltenilor este fundașul central Baptiste Roux (26 de ani). Aflat abia la al patrulea meci în tricoul alb-albastru, fotbalistul format la Guingamp a suferit o accidentare dureroasă în partida disputată în deplasare împotriva celor de la FC Voluntari, din Cupa României.

Momentul accidentării: alunecare nefericită la centrul terenului

Problemele au apărut chiar în prelungirile primei reprize a confruntării de la Voluntari. Într-o fază în care a încercat să respingă o minge la mijlocul terenului, Baptiste Roux a alunecat nefericit pe piciorul pe care se sprijinea și s-a prăbușit pe gazon, în timp ce acuza dureri musculare severe. Intervenția promptă a echipei medicale nu a putut evita înlocuirea francezului, care a fost înlocuit de pe teren cu ajutorul staff-ului și a fost schimbat imediat de tehnicianul Filipe Coelho cu ucraineanul Oleksandr Romanchuk.

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Baptiste Roux, suspect de ruptură musculară

Conform informațiilor obținute de GSP, situația stoperului nu arată deloc bine. Baptiste Roux este suspect de ruptură musculară, o afecțiune care l-ar putea obliga să stea departe de teren cel puțin o lună. Pentru a stabili exact gravitatea leziunii și perioada exactă de indisponibilitate, fotbalistul va fi supus unui RMN amănunțit în următoarele zile, un verdict oficial urmând să clarifice dacă stoperul va rata meciurile din noiembrie a echipei antrenate de Coelho.

Inceput de coșmar în Bănie: de la cartonașul roșu la infirmerie

Adus în toamnă sub formă de împrumut de la formația sârbă TSC Backa Topola, cu un trecut în Ligue 2 (99 de apariții pentru Guingamp) și în prima ligă din Portugalia (la AVS Futebol), aventura lui Roux în SuperLiga a fost presărată cu multe obstacole. Acesta a debutat în partida de Cupa României cu FC Bacău (2-1), unde a și marcat golul de 2-0. Atunci, francezul a primit și un cartonaș roșu în minutul 78.

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Ulterior, stoperul a mai bifat minute pe 18 octombrie (titular cu Farul, scor 2-0, a jucat 70 de minute), ca mai apoi să fie introdus în minutul 59 în succesul categoric de la Sepsi (5-0). Acum, după o perioadă în care începuse să prindă minute, ghinionul îl lovește din nou pe jucătorul francez. Astfel, îl lasă pe Coelho fără o opțiune importantă în compartimentul defensiv, îmtr-o perioadă în care programul este foarte încărcat pentru formația din Bănie.

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