Ghinion teribil pentru Ștefan Târnovanu în FCSB – Fenerbahce! A scos un gol ca și făcut, ca la faza următoare turcii să înscrie din corner. Video

Perioada delicată a lui Ștefan Târnovanu la FCSB continuă! Ghinion teribil pentru portarul campioanei României la meciul cu Fenerbahce din Europa League
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.01.2026 | 22:41
Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul FCSB - Fenerbahce din Europa League. Foto: Sport Pictures
Ștefan Târnovanu a fost aspru criticat de Gigi Becali la finalul meciului FCSB – CFR Cluj 1-4. Patronul i-a reproșat portarului cele mai multe dintre golurile primite de echipa roș-albastră în acea partidă. Astfel, la scurt timp după finalul jocului, omul de afaceri a transmis că a decis să îl scoată din primul 11 pe goalkeeper și să îl înlocuiască pe acesta cu Lukas Zima.

Ștefan Târnovanu, urmărit și de ghinion! Paradă de senzație în FCSB – Fenerbahce, pentru ca ulterior să ia gol la o fază aparent banală

Ulterior însă, după acea ședință de urgență convocată de finanțator în cantonamentul de la Berceni, el a revenit asupra deciziei inițiale și a anunțat că îi va mai da o șansă lui Târnovanu, la meciul de joi seară cu Fenerbahce de pe Arena Națională din Europa League, urmând ca în SuperLiga să rămână cum s-a stabilit, doar că nu cu Zima în locul lui, ci cu tânărul de doar 18 ani Matei Popa. 

Așadar, Gigi Becali s-a ținut de cuvânt, iar Ștefan Târnovanu a fost titular și în partida FCSB – Fenerbahce. Iar în primă fază a părut că decizia patronului a fost una extrem de inspirată. Asta pentru că portarul campioanei României a făcut minuni în prima repriză și a scos în mod acrobatic o minge foarte dificilă, după o lovitură de cap a lui En-Nesyri din 7 metri, ca urmare a unei centrări excelente furnizate din alergare de Nene din flancul drept al atacului turcilor.

Târnovanu a respins cu brațul drept, într-un reflex de senzație. Doar că, din nefericire pentru el, la faza imediat următoare, în minutul 19, din cornerul rezultat, nu a mai avut ce face și a fost nevoit să se recunoască învins de Ismail Yuksek, cel care a punctat tot cu o lovitură de cap la colțul lung, după o centrare perfectă a lui Akturkoglu, tot de pe partea dreaptă.

Singura chestiune care i s-ar putea imputa lui Ștefan Târnovanu la această fază ar fi că nu și-a pus un coechipier lângă bară, așa cum anumiți portari procedează destul de des în astfel de situații. (AICI VIDEO)

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
