Ghinion teribil pentru Ștefan Târnovanu în FCSB – Fenerbahce! A scos un gol ca și făcut, ca la faza următoare turcii să înscrie din corner. Video

Ștefan Târnovanu a fost aspru criticat de Gigi Becali la finalul meciului FCSB – CFR Cluj 1-4. Patronul i-a reproșat portarului cele mai multe dintre golurile primite de echipa roș-albastră în acea partidă. Astfel, la scurt timp după finalul jocului, omul de afaceri a transmis că a decis să îl scoată din primul 11 pe goalkeeper și să îl înlocuiască pe acesta cu Lukas Zima.
Ulterior însă, după acea ședință de urgență convocată de finanțator în cantonamentul de la Berceni, el a revenit asupra deciziei inițiale și a anunțat că îi va mai da o șansă lui Târnovanu, la meciul de joi seară cu Fenerbahce de pe Arena Națională din Europa League, urmând ca în SuperLiga să rămână cum s-a stabilit, doar că nu cu Zima în locul lui, ci cu tânărul de doar 18 ani Matei Popa.
Așadar, Gigi Becali s-a ținut de cuvânt, iar Ștefan Târnovanu a fost titular și în partida FCSB – Fenerbahce. Iar în primă fază a părut că decizia patronului a fost una extrem de inspirată. Asta pentru că portarul campioanei României a făcut minuni în prima repriză și a scos în mod acrobatic o minge foarte dificilă, după o lovitură de cap a lui En-Nesyri din 7 metri, ca urmare a unei centrări excelente furnizate din alergare de Nene din flancul drept al atacului turcilor.
Târnovanu a respins cu brațul drept, într-un reflex de senzație. Doar că, din nefericire pentru el, la faza imediat următoare, în minutul 19, din cornerul rezultat, nu a mai avut ce face și a fost nevoit să se recunoască învins de Ismail Yuksek, cel care a punctat tot cu o lovitură de cap la colțul lung, după o centrare perfectă a lui Akturkoglu, tot de pe partea dreaptă.
Singura chestiune care i s-ar putea imputa lui Ștefan Târnovanu la această fază ar fi că nu și-a pus un coechipier lângă bară, așa cum anumiți portari procedează destul de des în astfel de situații.