Ghinion teribil pentru tricolor după accidentarea la națională: „Veneau două echipe să-l vadă. Au vorbit cu el pe video”. Exclusiv

, a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile naționalei cu Canada și Cipru, însă fotbalistul a avut parte de un ghinion incredibil. Jucătorul s-a accidentat și a fost trimis acasă. Giovanni Becali, impresarul său, a vorbit despre ofertele pe care le-a primit în ultima perioadă.

Andrei Borza a ratat convocarea la echipa națională din cauza unei accidentări

Fundașul stânga avea o șansă bună să prindă minute la naționala de seniori. A avut evoluții foarte bune și se anunța un jucător de mare potențial, însă va sta pe bancă aproximativ trei săptămâni,

. Mai multe cluburi s-au interesat de situația sa, însă e de părere că fotbalistul ar putea rămâne încă un sezon la Rapid, întrucât are locul de titular asigurat și ar putea deveni soluția numărul 1 și la echipa națională.

Giovanni Becali, sfat pentru Andrei Borza. „Nu înțeleg ca fotbaliștii de 19-20 de ani”

„Incredibil. Avem și noi două echipe care sunt, însă, în faza asta și care pot încă să semneze cu jucători. Bine că i-au anunțat din timp, ca să nu ne facem de râs. Venea un club important să îl vadă. Au vorbit pe video cu jucătorul. Le-am spus că nu va juca două săptămâni. Mai sunt (n.r. ferestre de transferuri deschise)… în Belgia, Portugalia, Grecia…

Eu nu înțeleg agitația asta când un jucător are doar 19 ani. Nu înțeleg nici agitația clubului și nici a jucătorului. Ești chemat la națională. Toate porțile se deschid. De bine, de rău, la Rapid am un contract, joc meci de meci, mă bat la titlu sau pentru o cupă europeană. După ce mă fac bine, continuând la Rapid, joc la echipa națională. Pot participa la un Campionat Mondial. De ce să pleci la altă echipă? Ești rezervă până te integrezi. Nu te bagă titular la 19 ani. Nu avem tinerii de la PSG care să joace la 17 ani.

Ce fac? Mă duc și iau niște bani și nu particip la un Campionat Mondial? Asta, dacă ne calificăm. Vai de capul meu! Au plecat jucători pe contracte mari la 24 de ani. Contractele au rămas. Am avut patru jucători la Valencia. Doar Adi Ilie a funcționat. Restul au rămas cu contractul. Contracte mari. Când ai semnat, chiar dacă nu joci titular, te ajută. Faci un contract bun și rămâi cu el.

Nu înțeleg ca fotbaliștii de 19-20 de ani să nu vrea să joace cu echipa națională la un eventual Campionat Mondial. Noi suntem calificați la baraj. El acum era la echipa națională. E fericire. E ghinion. Nu cred că accidentarea are legătură cu stresul sau cu transferul. Conducerea era foarte interesată să îl transfere. Eu nu înțeleg conducerea. Rapid are o situație financiară destul de bună. Ar fi putut aștepta încă un an. Poate îl vinzi cu 7 milioane la anul. Are o clauză de 3,5 milioane”, a declarat Giovanni Becali în emisiunea Don Giovanni.