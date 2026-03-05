Ghinion teribil! Visa să revină la naționala României, dar s-a accidentat în minutul 18 și a fost schimbat

ADVERTISEMENT

După un sezon și jumătate în divizia secundă din Turcia, la Ankaragucu și Igdir, Dorin Rotariu a făcut pasul în ianuarie spre prima ligă, semnând cu Eyupspor. Titularizat în premieră de antrenorul Atila Gerin în meciul de Cupă cu Konyaspor, fostul jucător de la Dinamo și FCSB a părăsit terenul în prima repriză, din cauza unei accidentări. Rotariu își exprimase recent dorința de a reveni la echipa națională a României, pentru care nu a mai evoluat din 2019.

Dorin Rotariu s-a accidentat în prima repriză a meciului Eyupspor – Konyaspor

Antrenorul lui Eyupspor a ales să se bazeze din primul minut pe cei doi jucători români din lot, Dorin Rotariu și Denis Radu, în partida de Cupă contra lui Konyaspor. Din nefericire, fostul jucător de la Dinamo și FCSB a părăsit terenul în minutul 18, acuzând o accidentare.

Dorin Rotariu a început să șchiopăteze în timp ce urmărea un adversar, iar mai apoi s-a întins în afara terenului pentru a primi îngrijiri medicale. Fotbalistul român nu a putut continua meciul, iar brazilianul Lucas Calegari a intrat pe teren în locul său după câteva minute. .

Dorin Rotariu își dorește să revină la națională

Dorin Rotariu nu a mai jucat din 2019 la echipa națională a României, însă fotbalistul a afirmat recent că și-ar dori să îmbrace din nou tricoul primei reprezentative. „Eu sper și îmi doresc să joc pentru echipa națională. Mereu m-am gândit și sper să revin într-o zi.

(n.r. ai fost contactat de cineva de la națională?) Nu, nu, nimic”, a afirmat acesta pentru . Rotariu a vorbit și despre : „Turcia are jucători de valoare și are un grup puternic. Nu va fi ușor, dar nici imposibil.

Turcia este o echipă care profită imediat dacă îi dai șanse. Trebuie să fim foarte atenți și foarte organizați. 100% putem bate Turcia, chiar dacă se joacă la Istanbul. Majoritatea jucătorilor noștri au experiență pe stadioane mari și pline. Nu cred că vor fi copleșiți de atmosfera de acolo”.

Care sunt cifrele lui Dorin Rotariu la echipa națională

Dorin Rotariu a strâns 10 selecții la echipa națională a României în perioada 2016-2019. Acesta a debutat sub comanda regretatului Christoph Daum într-un meci cu Armenia (5-0) și a marcat singurul său gol într-o partidă amicală contra Suediei (1-0), meci disputat în martie 2018.