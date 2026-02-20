Ghinion uriaș pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită! Atacantul advers a marcat ca Daniel Bîrligea în FCSB – Midtjylland. Reacție nervoasa dupa golul de 1-3. Video

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică își continuă misiunea extrem de dificilă din Arabia Saudită! Antrenorul român are ca obiectiv evitarea retrogradării, însă echipa sa este urmărită de ghinioane. Julian Quinones, atacantul lui Al-Qadsiah, a marcat cu pieptul în poarta goală.

Ce gol a putut să primească Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică

Al-Okhdood a întâlnit în etapa cu numărul 23 o echipă foarte bună a campionatului Arabiei Saudite. Al-Qadsiah este formația de pe locul patru, care are în componență fotbaliști precum Mateo Retegui, Nacho Fernandez sau Julian Quinones.

Obiectivul lui Marius Șumudică devine din ce în ce mai greu de atins Șansele lui Al-Okhdood devin foarte mici și din cauza ghinionului.

Al-Qadsiah a deschis scorul după ce mexicanul Quinones a înscris cu poarta goală după o fază care aduce aminte de golul lui Daniel Bîrligea din meciul cu Midtjylland. Portarul s-a întins după o minge care a lovit bara transversală, iar balonul a ricoșat direct la vârful lui Al-Qadsiah, care a completat doar o formalitate, înscriind cu pieptul din fața porții.

Al-Okhdood a primit gol ca Midtjylland! Daniel Bîrligea a fost atunci autorul reușitei

Golul atacantului mexican al celor de la Al-Qadsiah amintește foarte mult de reușita lui Daniel Bîrligea din sezonul trecut de Europa League. FCSB a întâlnit atunci în faza ligii formația daneză Midtjylland, iar atacantul roș-albaștrilor a înscris un gol memorabil.

Imediat după fluierul de start al reprizei secunde, vârful campioanei a pornit furibund în pressing spre portarul advers, care a primit mingea de la apărători în afara careului de 16 metri. Roș-albaștrii s-au impus în acel meci cu scorul de 2-0 împotriva campioanei din Danemarca și s-au calificat la finalul fazei ligii în play-off-ul de calificare în optimi, unde au întâlnit PAOK.

Elevii lui Marius Șumudică au primit un gol demn de cascadorii râsului în repriza secundă

Haosul din defensiva lui Marius Șumudică a continuat și în repriza secundă. Al-Qadsiah a înscris din nou după reluarea partidei după o fază extrem de încâlcită în careul lui Al-Okhdood.

Mai întâi, unul dintre jucătorii antrenorului român scapă mingea printre picioare, iar apoi cel din spatele său este complet surprins și nu reușește să îndepărteze pericolul. Încercarea sa de a opri mingea s-a transformat într-o pasă direct la adversar, iar faza s-a finalizat cu golul doi al adversarilor.

Și golul al treilea marcat de Al-Qadsiah putea fi evitat, însă fotbaliștii lui Marius Șumudică nu au fost concentrați. Atacanții adverși au încercat o combinație rapidă în drumul spre poartă, însă mingea a fost recuperată de Al-Okhdood. Cu toate acestea, fotbalistul lui „Șumi” nu a fost atent și mingea i-a fost furată într-o fracțiune de secundă, iar acțiunea s-a terminat cu golul de 3-1 al adversarilor. Marius Șumudică a reacționat nervos și a dat de pământ cu sticla de apă după o nouă eroare în ax.