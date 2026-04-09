Ghinionul colosal din cariera lui Mircea Lucescu: De la destrămarea marelui Dinamo, la bara nenorocită a lui Stanciu…

. Fostul selecţioner a fost în activitate până în ultimele zile ale vieţii. Cu 13 zile înainte, a fost pe banca tehnică în ultimul meci al carierei: Turcia – România 1-0.

Dănuţ Lupu, despre destrămarea marelui Dinamo: „Aveam echipă să câştigăm Liga Campionilor”

Legendarul antrenor mereu a fost considerat ghinionist în fotbal. Dănuţ Lupu a povestit cum s-a destrămat marea echipă a lui Dinamo, deşi jucătorii erau de partea lui Mircea Lucescu şi erau siguri că pot ajunge până în finala Cupei Campionilor. Dar planurile conducerii sunt altele:

„Noi în 1990 înainte să plecăm la Campionatul Mondial, Mircea Lucescu ne-a strâns pe toţi în vestiar şi ne-a spus că acum vom avea oferte să plecăm, că e libertate: „Vă rog frumos, haideţi să mai stăm un an de zile. Îl vindem pe Mateuţ sau Răducioiu şi toţi banii pe care îi încasăm vi-i dau vouă. Haideţi să mai stăm un an”. Noi toţi am spus „da”.

Am jucat semifinală de Cupa Cupelor. Am fost de acord cu toţii. A luat două milioane pe Răducioiu. Dar Vasile Ianul ne-a vândut ca pe cartofi. Nu a ţinut cont de ce spunea Lucescu, era şi în contră cu el, nu era pe aceeaşi lungime de undă. S-a destrămat o echipă mare. Aveam echipă să câştigăm Liga Campionilor. 90% eram finalişti fără drept de apel”, a povestit Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici, despre ghinionul proverbial al lui „Il Luce”: „Bara lui Stanciu”

Horia Ivanovici a remarcat că „Il Luce” a fost ghinionist până la finalul carierei, iar ultimul ghinion a fost bara lui Stanciu de la Istanbul, din ultimul sfert de oră al barajului pentru Campionatul Monidal, la scorul de 1-0 pentru „otomani”:

„Nea Mircea Lucescu, dacă mai era şi norocos, era, după părerea mea era în topul antrenorilor din lume în toate timpurile. A fost un mare ghinionist. Ceea ce a câştigat a făcut-o prin muncă asiduă. El e un antrenor ghinionist.

Minutul 80 de la Istanbul. Bara lui Stanciu… Atât era şi o să vă zic că poate astăzi nea Mircea era alături de noi. Pentru că el a pus la inimă şi necalificarea asta. Poate că era cu noi”, a spus Horia Ivanovici.

Marius Şumudică, discuţie cu Mircea Lucescu despre ghinionul din fotbal! Răspunsul şoc al legendarului antrenor

Marius Şumudică a avut o discuţie despre ghinionul în fotbal cu Mircea Lucescu. Fostul elev al lui „Il Luce" a fost lăsat mască de răspunsul legendarului antrenor, care a spus că, în procente, norocul este zero în fotbal:

„Eu am antrenor secund cu care mă tot contrazic, Cristi Petre, nu există. Ne contrazicem, dar de acolo se naşte progresul. La orice subiect, nu neapărat de fotbal. Vrei să îţi spun ceva, i-am spus că în ultimul timp, nu am avut noroc, nu am avut soartă şi că e important să ai noroc.

La care el: „Du-te, bă, de aici, că dacă nu munceşti, nu există noroc la fotbal”. Pun mâna pe telefon şi îl sun pe Mircea Lucescu să-l întreb, ştiind că a avut atâtea ghinioane. Şi îi zic: „Nea Mircea, cât este în procente şi norocul la fotbal?” Ştii ce mi-a zis: „Zero! Munceşti şi-ţi va da”. Am rămas blocat, îmi venea să îi dau una secundului, să-l leşin”, a dezvăluit Marius Şumudică.