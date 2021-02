Giani din Las Fierbinți are o relație trainică de iubire. Cum și-a cunoscut Costi Diță soția 

Giani din Las Fierbinți are alături persoana potrivită cu care trăiește o relație trainică de câțiva ani buni. Costi Diță a povestit recent cum a cunoscut-o pe soția sa, Raluca, dar și care au fost ingredientele pe care a mizat pentru a o cuceri.

Actorul și partenera sa de viață se știu încă de la admiterea pentru facultate. Dacă prima conversație nu a decurs ca la carte, nu același lucru se poate spune despre momentul când vedeta din mult iubitul serial „Las Fierbinți” și-a dat seama că este aleasa.

Cunoscutul artist și actuala sa soție au fost la început foarte buni prieteni, lucru care a consolidat enorm povestea de dragoste viitoare. Costi Diță a povestit că umorul nu l-a ajutat prea mult în dragoste, felul său de a fi cucerind-o iremediabil pe Raluca.

Costi Diță, despre prima întâlnire cu soția. Cum s-au cunoscut cei doi

„Prima întâlnire a fost în școală, la examenul de actorie, știu că am văzut-o extrem de emoționată și am încercat să o calmez cumva, să o ajut. Mi-a aruncat o privire de n-am mai zis nimic după, am avut senzația că am deranjat-o.

După, mi-a povestit că era extrem de emoționată și nu înțelegea ce vreau de la ea. Deci prima dată când ne-am întâlnit nu a fost loc de nicio glumă. Am cucerit-o nu cu umor, ci cu un fel de a fi, sincer – din ce-mi spune ea.

Evident, umorul a ajutat și felul meu de a aborda situațiile. Un raport curat așa față de oameni, de ea. În primul rând, când ne-am întâlnit am devenit prieteni foarte buni. În timp, am realizat că e mai mult decât o prietenie.

Cred că toate au ajutat. Eu glumesc, dar în același timp încerc să fiu corect, să nu pun presiune pe om, să nu aștept ceva în schimb – asta așa, am dedus din ce-mi spune ea”, a mărturisit Costi Diță într-un interviu acordat revistei VIVA.

Vedeta, care îl interpretează de 18 sezoane pe Giani în serialul „Las Fierbinți”, are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale de viață, care îi înțelege perfect meseria de actor și care îi dă sfaturi excelente în această privință de multe ori.

Costi Diță susține că nu a avut o cerere în căsătorie foarte inspirată, evenimentul petrecându-se în căminul în care locuiau la vremea respectivă. Cu toate acestea actorul și Raluca se bucură de o relație foarte frumoasă și de doi copii minunați.

