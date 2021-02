Costi Diță, interpetul personajului Giani din „Las Fierbinți”, a oferit un interviu sincer despre viața sa de familie și carieră. Artistul în vârstă de 40 de ani este căsătorit cu Oana Raluca, actriță și profesoară la UNATC.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Giani” a vorbit despre ce îi place să facă atunci când nu se află pe micul ecran și cum își petrece timpul cu soția și cu cei doi băieți de zece, respectiv 5 ani.

Costi Diță este unul dintre cele mai îndrăgite persoanaje din comedia difuzată la Pro TV încă de la primul sezon, difuzat în primăvara anului 2012.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Giani din Las Fierbinți, interviu sincer. Destăinuirile lui Costi Diță despre viața de familie

Costi Diță este un bărbat împlinit în viața profesională, fiind unul dintre ei mai îndrăgiți actori români datorită rolului din „Las Fierbinți”, unde îl interpretează pe Giani, întors în țară după ce a fost plimbat prin alte țări, iar acum aspiră la bogăție, deși fuge de orice fel de muncă și preferă „combinațiile”, însă nici acestea nu îi sporesc veniturile.

Actorul se poate lăuda cu o familie fericită, având doi băieți și o soție minunată, Oana Raluca, profesoară la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) București. În cadrul unui interviu, Costi Diță a vorbit despre viața din spatele camerelor de filmat și clipele petrecute alături de familie.

ADVERTISEMENT

Interpretul lui Giani a declarat că pandemia i-a permis să petreacă mai mult timp alături de cei dragi și au avut mai mult timp să se joace, așa că actorul chiar a stabilit un program.

„În pandemie am avut mai mult timp de petrecut alături de familie. Am realizat cât apreciază copiii faptul că sunt acasă. În mod normal, făra să vrem, și nu doar în cazul meu, alergăm în stânga și în dreapta, iar uneori familia are de suferit. Dar în perioada asta am văzut cât se bucură ai mei că stau acasă. Mai nou, activitatea preferată e ca seara ne așezăm în jurul mesei și luăm un joc la întâmplare. Monopoly sau Nu te supara frate, de exemplu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am încercat să creez un soi de program, la finalul zilei să existe acest moment în care stăm împreună și jucăm un joc. Înainte, activitatea preferată era să ne urcăm în mașină și să vizităm ceva în România. Pentru că sunt foarte multe locuri frumoase în Românica noastră. Îmi plăcea mult, dar evident, am renunțat pentru că… pandemie”, a declarat Costi Diță pentru Pro TV.

Cum și-a petrecut Costi Diță perioada de izolare

Din moment ce pandemia de coronavirus a dus la suspendarea filmărilor pentru mai multe emisiuni și seriale, Costi Diță a rămas acasă alături de familie, unde a început să faă renovări, declarându-se un „meseriaș”. În acest moment, „Giani” ar vrea să se apuce și de un proiect în mediul online alături de colegul și prietenul său, Mihai Bobonete.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am avut treabă pe acasă, sunt un meserias decent. Am mers mult pe zona de construit, renovat casa etc. Acum că am luat o pauză cu asta, descopăr zona de online. Am realizat că e o zonă în care mi-ar plăcea să acționez. Și au apărut diverse idei cu fratele Bobo. E fain pentru că online ai o libertate de a te duce în absolut toate direcțiile”, a continuat îndrăgitul actor.

De asemenea, Costi Diță a recunoscut că pandemia a reprezentat o mare provocare pentru lumea artistică și că i-a afectat pe mulți, însă este mulțumit că a reușit să filmeze pentru serial și să se bucure de mai mult timp împreună cu soția și cei mici.

ADVERTISEMENT

„Nu ai cum să nu resimți perioada (n.r. pandemia de Covid-19), dispar spectacole, stand-up, teatru, manifestări publice. Acum inclusiv la filmări totul devine mai complicat. Arta ar trebui să primească sprijin, dar într-adevăr economic e o situație complicată în România. Eu mă bucur că am reușit să filmăm pentru serial. Dar am văzut și partea beneficăm- timp mai mult petrecut cu familia”, a mai spus Costi Diță.

Costi Diță poate fi urmărit într-un nou sezon al serialului de la Pro TV începând cu 11 februarie.