Giani Kiriță a crescut fără tată. Dinamovistul face dezvăluiri emoționante: „Am învățat să fiu bărbat, să nu mă dau bătut”. Exclusiv

Celebrul dinamovist Giani Kiriță mărturisește că nu a prea simțit lipsa tatălui în copilărie și adolescență pentru că mama a suplinit acest lucru. Fostul sportiv a dezvăluit că mama lui l-a susținut necondiționat, în tot ce și-a propus, și vorbește despre relația pe care o are cu cei doi copii pe care-i are.

Giani Kirita este recunoscător mamei lui

Într-un interviu sincer și emoționant pentru FANATIK, fost jucător al clubului Dinamo ne povestește despre perioada când n-a avut parte de prezența tatălui, dar mama a suplinit această lipsă. Giani Kiriță se declară un tată modern și permisiv în ceea ce-i privește pe Roxana și Marco, copiii lui minunați.

Giani Kiriță recunoaște că a fost un copilaș pe care ”nu aveai cum să nu îl bați”, motiv pentru care relația cu sora lui, Magdalena, a fost plină de astfel de evenimente.

Giani Kiriță este recunoscător: „A fost și mamă și tată”

Celebrul fost dinamovist Giani Kiriță a crescut fără tată, dar mama lui l-a învățat tot ce trebuie să știe. L-a susținut atunci când nu mai vedea nicio speranța iar unchii lui l-au ajutat să cunoască exemplul masculin. Giani Kiriță recunoaște că s-a implicat din prima zi în creșterea copiilor săi și că a fost mereu un tată permisiv pentru Roxana și Marco.

„Nu am simțit atât de tare lipsa tatălui pentru că mama a suplinit acest lucru și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. A fost și mamă și tată. Și ea și mamaie. Plus că am fost înconjurat de unchi de la care mi-am luat modelul masculin.

foarte mult, i-am crescut cum trebuie. Nu am vrut să fiu un tată care-și vede copiii o dată la 3 săptămâni. Nu m-au schimbat. Sunt un tată modern și așa am fost mereu. Le-am dat libertate și i-am susținut. Am fost și sunt un tată permisiv, dar atunci când schimb tonalitatea vocii se schimbă și situația (n.r. râde)”, declară, în excusivitate pentru FANATIK, Giani Kiriță.

„Am învățat să fiu bărbat”

Giani Kiriță recunoaște că mama lui l-a învățat, încă din copilărie, să fie un bărbat adevărat. I-a repetat mereu că trebuie să fie cel mai bun așa că fostul dinamovist nu a dezamăgit-o niciodată. Aflăm detalii neștiute despre relația cu Magdalena, sora lui cu 5 ani mai mare. Giani Kiriță recunoaște, cu umor, că era un copil pe care nu aveai cum să nu-l mai bați din când în când.

„Am învățat să fiu bărbat, mereu. și când eram copil. Mă încuraja când pierdeam, îmi zicea să nu mă dau bătut. Dacă pierd azi un meci mâine, îl voi câștiga. Îmi spunea mereu că trebuie să fiu mai bun.

Cu sora mea a avut o relația de parcă ar fi fost fratele meu. Este cu cinci ani mai mare și-ți dai seama că mă bătea. Eu am și fost un copil pe care nu aveai cum să nu-l bați. Spărgeam geamuri în casă pentru că jucam fotbal acolo. Când trebuia să fac treabă nu făceam, ea se enerva și bătăile erau ca în filme.

Nu prea mă prindea, însă, pentru că de mic am fugit bine (n.r. râde). Acum avem cea mai frumoasă relație de frate/soră, plus că nu ne mai batem” ne spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Giani Kiriță.

Giani Kiriță a fost, mereu, dorit de femei

Giani Kiriță a fost, toată viața, un bărbat foarte dorit și iubit de femei. Totuși a fost căsătorit o singură dată, cu Daniela Milu, mama copiilor săi Roxana și Marco. A făcut sport de mic asa că pe la 16 ani s-a îndrăgostit prima data, nu mai vedea nimic în jur. Fostul dinamovist își aduce aminte și de cea mai mare gafă pe care a făcut-o într-o relație.

„Eram cu o fată și mai vorbeam cu încă una, pe care o chema Anca. Evident că le-am zis numele greșit. N-am avut cum s-o mai repar pentru că nu aveam nicio verișoară cu numele Anca sau Ana”, ne spune celebrul dinamovist.