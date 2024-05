Giani Kiriță a detectat punctele forte și punctele slabe ale lui Dinamo înaintea barajului cu Csikszereda: „Nu sunt obișnuiți cu asta”

Dinamo va juca barajul pentru menținere-promovare în Superliga României împotriva celor de la . Primul meci va avea loc pe Național Arena, luni, de la ora 21:00, iar suporterii „câinilor” se vor strânge în număr cât mai mare pentru a fi alături de echipa favorită.

Giani Kiriță a detectat punctele forte și punctele slabe ale lui Dinamo înaintea barajului cu Csikszereda

Giani Kiriță, fostul jucător care a făcut istorie în tricoul „alb-roșu”, a avut o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, unde a vorbit despre meciul dintre Dinamo și Csikszereda.

Fostul fotbalist a prefațat partida din turul barajului și a detectat care sunt punctele forte și punctele mai puțin bune ale lui Dinamo înaintea meciului de pe Arena Național, .

„Avem avantaje mari, nu poți să spui că nu avem. Dar și atunci cu U Cluj, când am retrogradat, la fel s-a vorbit. Că nu are cum Dinamo să retrogradeze datorită frăției dintre cele două galerii și până la urmă am retrogradat.

Acum, datele problemei se schimbă. Csikszereda este o echipă destul de bună, trebuie luată în serios. NU trebuie să ne culcăm pe o ureche că te trezești, Doamne Ferește, cu un meci prost la făcut la București. La ei o să fie foarte greu, nu va fi ușor.

Dinamo ar trebui să se gândească că nu sunt favoriți și ar fi mai simplu. Jucătorii trebuie să trateze meciul ca un meci tare, un meci pe viață și pe moarte”, a declarat Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA.

Giani Kiriță: „Ar fi un dezastru ca Dinamo să retrogradeze”

Fostul fotbalist al celor de la Dinamo este de părere că ar fi un dezastru dacă formația din Ștefan cel Mare ar ajunge, din nou, în divizia secundă, mai ales că jucătorii „câinilor” s-au salvat în ultima etapă de la retrogradarea directă, după victoria în fața celor de la UTA Arad, scor 2-0.

„Nu trebuie să se creadă favoriți și atunci lucrurile se vor așeza. Dar au niște avantaje evidente. Da, cu siguranță Dinamo va rămâne în Superliga. Ar fi un dezastru să retrogradeze. Stadionul o să fie plin.

Mă gândesc că cei de la Csikszereda nu sunt obișnuiți cu un asemenea stadion, cu atâția oameni prezenți pe stadion. presiunea va fi mare. Dar nu joacă tribuna.

Mai este și un retur la Miercurea Ciuc, dar trebuie să tranșezi meciul de la București ca să stai fără emoții la Miercurea Ciuc”, a mai spus Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA.

