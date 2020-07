Giani Kiriță are o fiică top model! Uite câte de bine poate să arate Roxana la brațul viitorului soț – Foto

Giani Kiriță are doi copii din prima căsătorie, pe Roxana și Marco. Cei trei au o relație foarte strânsă de prietenie.

Roxana este o tânără activă pe Instagram, unde postează imagini din viața privată, dar și tutoriale make-up.

Fiica lui Giani Kiriță este pasionată de machiaj și chiar lucrează într-un centru specializat cu produse profesionale.

Giani Kiriță urmează să devină socru mic

Roxana Kiriță are o relație de trei ani cu Andi, un tânăr care i-a furat inima și pe care îl declară soțul ei. Ea a spus de nenumărate ori că vrea să se căsătorească, însă, cel mai probabil, mai așteptă câțiva ani.



Fiica lui Giani Kiriță are 20 de ani și este foarte activă pe internet. Fostul fotbalist, în vârstă de 43 de ani, se poate lăuda cu tânăra, căci are trăsături de top model. Mereu impecabilă, fiind pasionată de make-up, Roxana postează fotografii în care apare în club sau la plimbare cu prietenii.

Cele mai multe imagini în care apare sunt alături de iubitul ei, Andi, căruia îi face declarații siropoase și căruia i-a declarat dragoste eternă.

” Am absolvit un curs de make up și am început sa lucrez de cateva luni in domeniu. Asta imi doresc sa fac pentru ca vreau sa devin cunoscuta, apreciata si, de ce nu, sa castig banii mei. Recunosc ca am avut mai multe posibilitati decat ceilalti copii. Tatal meu are relatii, cunoaste lume in stanga si in dreapta, asa ca imi este mai usor sa ma integrez in lumea mondena. Dezavantajul este ca toti sunt cu ochii pe tine si trebuie sa ai grija la ceea ce spui, ca se interpreteaza ai poate aparea in presa.”, a declarat, în 2019, Roxana Kiriță.

Roxana Kiriță face naveta între Anglia și România, după ce iubitul ei, Andi, s-a mutat în Marea Britanie. Ea petrece foarte mult timp cu tânărul și urmează să se căsătorească.

Giani Kiriță a fost căsătorit cu Dana Milu, însă cei doi au divorțat în 2007. Cei doi au rămas în relații de prietenie, iar în urma mariajului pe care l-au avut au rezultat doi copii, Roxana, de 20 de ani, și Marco, de 17 ani.

View this post on Instagram Te iubesc infinit ! ❤️ A post shared by Kirita Roxana (@kiritaroxana) on May 16, 2020 at 8:42am PDT

Giani Kiriță a devenit celebru pentru performanțele lui în fotbal, în special pentru echipa Dinamo, al cărei căpitan a și fost. El a mai jucat și pentru alte echipe de fotbal precum Samsunspor, Gaziantep, Ankaragücü și Bursaspor. Ultima dată, Giani Kiriță a jucat pentru CS Buftea.

În ultimii ani, fostul fotbalist a fost văzut mai mult în apariții mondene, iar în 2019 a participat în emisiunea Extalton, de la Kanal D.