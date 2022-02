Giani Kiriță dă mingea de fotbal pe mănușile de MMA! Cu cine se antrenează pentru marea luptă: „Vreau să fiu primul fotbalist care se bate în cușcă!”. Exclusiv

Giani Kiriță a semnat cu Real Xtreme Fighting (RXF), cea mai mare promoție de MMA din România, care urmează să organizeze mai multe meciuri de MMA între vedete.

Giani Kiriță dă mingea de fotbal pe mănușile de MMA

că a început deja antrenamentele cu Ciprian Cărăușu și Ionuț „Pitbull” Atodiresei, pentru marea luptă care ar urma să aibă loc în luna mai.

Tototodată, spune că Mike Tyson și Fedor Emelianenko sunt idolii săi din sporturile de contact.

ADVERTISEMENT

Giani Kiriță: „Vreau să fiu primul fotbalist care se bate în cușcă!”

Am văzut că ai semnat cu RXF. Despre ce este vorba?

– În mare, o să fie o luptă în cușca de MMA și, acum, oamenii ăștia o să-mi găsească un partener de bătaie. O să fie o luptă pe bune, o să merg la antrenamente, o să fie pe genul pay-per-view, adică o să fie ceva original.

O să fie ceva tare, ceva ce eu nu am mai făcut și chiar îmi trebuia provocarea asta. O simți, e adrenalină, e altceva. Vreau să învăț din sportul acesta, plus că am un respect mare față de oamenii ăștia care practică MMA-ul. Vreau să fiu primul fotbalist care se bate în cușcă!

ADVERTISEMENT

Te gândești să intri serios în lumea MMA-ului?

– Nu mă gândesc să intru în lumea MMA-ului. Am luat-o ca pe un proiect, îmi plac provocările și nu zic nu. Mă regăsesc aici, într-un fel. E un proiect al meu, cum au fost și altele în televiziune. Îl iau ca pe un proiect, doar că e cam pe bătaie din aia cum o vezi pe la televizor.

O să fie o luptă demonstrativă?

– E luptă pe bune, doar că suntem amatori. Adică suntem vedete. O să-mi aleagă unul care și el este cunoscut și care nu a făcut MMA, la fel ca mine. În niciun caz nu o să fie vreun luptător de MMA.

ADVERTISEMENT

Giani Kiriță: „M-am antrenat cu Ionuț „Pitbull” Atodiresei!”

Cu cine te antrenezi?

– Până acum, m-am antrenat cu Ciprian Cărăușu și cu Ionuț „Pitbull” Atodiresei.

Ne poți spune numele adversarului tău?

– Sunt câteva nume, dar nu pot să-ți spun despre cine e vorba, deoarece nu-l au încă semnat. Săptămâna viitoare semnează, din câte știu.

Ești pasionat de sporturile de contact?

– Eu urmăresc luptele încă de pe acum 20 de ani, când era K-1, adică vorbim de kickboxingul acela. De atunci urmăream și îmi plăcea tare mult.

ADVERTISEMENT

Ai vreun idol în sporturile de contact?

– Îmi plac mulți luptători, dar am doi preferați: unul este Fedor Emelianenko și al doilea, normal, e Mike Tyson. Nume grele, oameni care au făcut istorie pentru sporturile de contact.

Când va avea loc lupta?

– Cred că lupta va avea loc prin mai, dar nu știu data sigur.

Giani Kiriță: „Un punct meritat pentru Dinamo!”

Cum ți s-a părut Rapid – Dinamo?

– A fost un meci destul de bun. Un punct meritat pentru Dinamo. Au luptat, au avut o atitudine pozitivă. Așa ar trebui să fie mereu, nu numai la meciul cu Rapid.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă Dinamo începe să-și revină, doar că trebuie să meargă pe linia asta, cu atitudinea asta. Și, atunci, cu siguranță vor veni și victoriile, nu numai egalurile.