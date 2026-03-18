Giani Kiriță dezvăluie un nou titular în echipa de start a lui Dinamo: „Aceste meciuri o să-l călească”. Verdict despre cuplul Boateng – Stoinov

Giani Kiriță a rămas impresionat de unul dintre fotbaliștii lui Dinamo, chiar dacă echipa sa favorită a pierdut cu Rapid, scor 2-3. Pe cine vede titular de drept în formația lui Kopic
Cristian Măciucă
18.03.2026 | 20:58
Giani Kiriță (47 de ani) a fost foc și pară pe arbitrajul lui Istvan Kovacs de la Rapid – Dinamo 3-2. Cu toate acestea, fostul căpitan al roș-albilor a găsit și aspecte pozitive. A fost impresionat de Matteo Duțu (20 de ani), pe care vrea să îl vadă constant în primul „11”.

Giani Kiriță în vrea titular la Dinamo pe Matteo Duțu

Giani Kiriță strigă adunarea la Dinamo. Fostul fundaș de fier al „câinilor” le cere fotbaliștilor lui Zeljko Kopic să se mobilizeze pentru derby-ul cu U Craiova, din a doua etapă a play-off-ului. Meciul va avea loc joi, 19 martie, de la ora 20:30. După eșecul din Giulești, Dinamo e pe locul 6, cu 26 de puncte, la cinci lungimi de liderul Rapid.

„Gândește-te că vine după o înfrângere și Craiova. E un meci foarte important, iar egalul nu avantajează pe nimeni dintre noi și Craiova. Trebuie o mobilizare bună, jucătorii trebuie să înțeleagă că am pierdut cu Rapid, asta e, dar avem alt meci. Trebuie să câștigi! O zi ești frustrat, a doua… Gata!”, a declarat Giani Kiriță, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Deși a primit cartonaș roșu în Rapid – Dinamo 3-2, Matteo Duțu l-a impresionat pe Giani Kiriță. Tânărul stoper a ajuns în această iarnă în „Ștefan cel Mare”, liber de contract după despărțirea de AC Milan.

(n.r. – Duțu noul fundaș central al lui Dinamo?) Poate să fie, dar îi trebuie meciuri în picioare, dar eu cred că aceste meciuri o să-l călească. (n.r. – Cum ți s-a păru cuplul Homawoo – Boateng?) Au fost doi fundași care s-au înțeles foarte bine și au jucat foarte bine pentru Dinamo. În ultima perioadă au fost foarte buni.

(n.r. – A plecat Homawoo, iar Stoinov l-a înlocuit destul de bine) Da, doar că trebuie timp. Relațiile de joc nu se leagă imediat. Îți trebuie multe meciuri în picioare ca să te cunoști, dar calitate au amândoi”, a adăugat fostul căpitan dinamovist.

Cine e Matteo Duțu, noul star al lui Dinamo

Matteo Duțu e născut pe 23 noiembrie 2005, la Roma, și a fost crescut în academiile lui Lazio și AC Milan. După transferul la Dinamo, în ianuarie 2026, el a jucat în 4 partide de SuperLiga și în 2 de Cupa României. Duțu poate evolua fundaș central și are o statură impresionantă de 1,92 metri. Internațional U21, cu 9 selecții, Matteo Duțu are și cetățenie italiană.

  • 250 de mii de euro e cota de piață a lui Matteo Duțu, conform transfermarkt.com
  • 1,92 m este înălțimea stoperului dinamovist

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
