Giani Kiriță, discurs dureros după Dinamo – U Cluj 0-1: „Nici Lucescu nu ne-ar salva! Nu mai avem identitate”

Cea mai mare problemă, remarcată de Giani Kiriță, e că niciun jucător cu nume nu va accepta să mai ajungă la Dinamo în condițiile în care echipa e tot mai aproape de liga secundă. Astfel, nimeni nu își dorește să-și treacă în CV o retrogradare cu Dinamo și nici să intre de bunăvoie într-un vestiar care va ”exploda” inevitabil.

Giani Kiriță, discurs dureros după Dinamo – U Cluj 0-1

”Suporterii trebuie să se mobilizeze și să pună presiune. Dacă nu ai bani, pleci. Poate vin alții. Eu cred că doar suporterii mai pot să miște ceva, bani nu se bagă. Să spun ceva, poate are unul 10.000 de euro, în fine. Mie mi se pare, asta e impresia mea, că bani nu sunt. Feelingul meu asta îmi spune, că nu sunt cu adevărat bani”, a remarcat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

”E ca în anul în care am retrogradat, aceleași probleme, nu se rezolvă nimic. Pe viitor dacă nu se aduc jucători… Bani s-au băgat atât cât au avut ei, sunt salarii destul de bune, sunt jucători la Dinamo cu salarii 10-12.000 de euro pe lună. Vom vedea cu siguranță în perioada asta de pauză dacă sunt bani și ce jucători se vor aduce.

Mi-e teamă că nu vor veni jucători buni, ce jucător ar veni la Dinamo să se asocieze cu o retrogradare în CV-ul lui. De la startul campionatului s-a greșit campania de transferuri. Românii nu se mai regăsesc în primul 11.

ADVERTISEMENT

La un club ca Dinamo e imposibil să te identifici cu acest club dacă nu ai în teren români care să pună suflet. Ei vin, iau banul, dacă au retrogradat nu se întâmplă nimic, au plecat, la revedere. Se vede clar că oamenii ăștia care conduc Dinamo nu sunt pricepți. Din moment ce tu spui că fostele mari glorii ale lui Dinamo nu au ce să caute în acest proiect. Unde s-a ajuns?”, a replicat Giani Kiriță, fost jucător al lui Dinamo.

”Tu vorbești și ca fost căpitan al echipei. Oamenii au venit cu niște bani, spun ei, au ajutat echipa, au alt proiect. Problema este că la ceea ce se întâmplă, nu dau dovadă de pricepere, pare că nici nu au un plan să scoată echipa din situația asta”, a intervenit în discuție și Robert Niță, fostul atacant al Rapidului.

ADVERTISEMENT

Dinamo București, condamnată la retrogradare?

”Aseară lumea îi spunea lui Lucescu, hai lângă noi, salvează-ne, dă-ne ceva! Ar putea, să zicem că vine Lucescu, poate să facă ceva Lucescu, miracole?”, a explicat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

”Nu o să vină niciodată. Poate să facă miracole, să vină cu jucători. În actuala conjunctură cu siguranță nu, chiar dacă e Mircea Luescu. Nu are materie primă în primul rând. Nu mai vorbim de răutate, mereu am fost crescuți în ADN să fim răi, agresivi. Nu vezi asta, lentoare, agresivitate. Ăștia nu mai știu ce înseamnă Dinamo, nu avem identitate”, a completat Giani Kiriță.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat)

Giani Kiriță, discurs dureros după Dinamo - U Cluj