Giani Kiriță, dur cu jucătorii lui Dinamo: „E cel mai slab lot din istorie!” Ce spune despre întoarcerea în „haită”. Exclusiv

Giani Kiriță, care a câștigat nu mai puțin de cinci trofee în tricoul „câinilor”, a vorbit în premieră despre revenirea la Dinamo, unde este dorit de Mircea Rednic ca antrenor secund al echipei.

Giani Kiriță a vorbit despre situația în care se află Dinamo și trage un semnal de alarmă cu privire la posibilitatea ca „alb-roșiii” să retrogradeze în acest sezon. Fostul mare dinamovist vorbește despre implicarea lui Cristi Borcea și Nicolae Badea la echipă și e convins că Mircea Rednic are un plan foarte clar de redresare al echipei.

Giani Kiriță, îngrijorat de situația lui Dinamo: „Dacă nici cu 2-0 și un om în plus nu poți să câștigi… Spune multe despre echipă!”

Giani, vii la Dinamo?

– În momentul ăsta sunt doar informații de presă. Nu e nimic concret. Sunt ceva discuții. Deocamdată, nu m-a contactat cineva oficial de la Dinamo. Sunt întrebat în fiecare zi, toată lumea mă sună. Să vedem pe ce poziție vin și ce aș putea avea acolo de spus. Nu vii la Dinamo și gata s-au rezolvat lucrurile. Totul trebuie făcut la nivel profesionist, nu doar vorbe. Dacă o să vin la Dinamo se va vedea ce înseamnă!

Eu am fost ieșit din fotbal de ani de zile, am luat altă cale, dar cred că este momentul să mă reîntorc unde îmi e locul. Am jucat zilele trecute un meci cu Gică Mihali, cu Iftodi, cu Daniel Florea, cu Cernat și normal că îmi e dor de fotbal. Asta nu se uită niciodată. E prima dragoste.

Te doare situația în care a ajuns Dinamo?

– Din păcate, la ora actuală putem să vorbim doar negativ de Dinamo. Și asta de foarte mulți ani, nu doar de anul ăsta. E rezultatul anilor din trecut ce se întâmplă acum. E tragic, foarte trist și trebuie făcut ceva rapid. Eu cred că perioada Negoiță a contribuit la ceea ce se întâmplă în acest moment la Dinamo. În nouă ani, Dinamo a câștigat doar o Cupă a României și o Cupă a Ligii, ceea ce pentru Dinamo e aproape nimic. Spune totul despre cum a gestionat situația la Dinamo. Cu Nicolae Badea, Dinamo a câștigat 13 trofee. Iar anul ăsta, din păcate, este o situație tristă, tragică, alarmantă chiar, și vorbim și de liga a doua dacă nu se rezolvă ceva până în iarnă.

Giani Kiriță spune că „singurul aspect pozitiv sunt suporterii!”

Sunt și aspecte pozitive?

– Singurul aspect pozitiv au fost, sunt și vor fi suporterii! E extraordinar ceea ce au reușit și modul în care susțin echipa. Eu sunt membru DDB de la începutul proiectului.

Ce poate face Mircea Rednic?

– Este un antrenor cu mare experiență, care cunoaște Dinamo și care are relații bune cu cei de acolo, mai ales cu domnul Nicolae Badea. Eu vreau să cred că Mircea Rednic vine cu jucători și ăsta este planul. Eu cred că nu venea altfel. Asta va fi cheia salvării de la retrogradare. E nevoie de jucători buni care să vină să joace pentru Dinamo și să salveze echipa de la retrogradare. Toți dinamoviștii spun asta și este evident că avem nevoie de jucători de calitate, nu doar ca număr. Este vizibil cu ochiul liber. Să știe ce înseamnă Dinamo cât de cât și să joace pentru Dinamo.

Rednic a renunțat la Cisse după 45 de minute…

– E normal. Are ochi de antrenor, are experiență și își dă seama imediat dacă e vorba de un jucător de calitate sau nu. E greu să îmi dau cu părerea cu privire la transferuri. Deocamdată, e pauză competițională. E nevoie să câștige puncte pentru moralul echipei. Măcar două meciuri la rând. Ei mai au nevoie de pregătire fizică. Torje, Matei cu siguranță vor aduce un plus pentru că au mai jucat la Dinamo, mai ales Torje, și poate să facă diferența, dar trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică. Rednic are un plan și cred că își propune să închege cât mai repede echipa asta și să lege niște relații de joc. Pentru Dinamo, nu este important cum joacă, ci doar să adune puncte.

„Cred că Rednic are un plan și va aduce jucători buni!”

Are Dinamo nevoie de mai mulți dinamoviști în club?

– Cu siguranță are nevoie. Și nu numai în relația cu vestiarul, cât și cu suporterii. Dinamoviștii, indiferent de rezultate, situația în clasament sau problemele financiare, au ajutat echipa, iar ei au nevoie să fie reprezentați pe banca tehnică de foști jucători ai lui Dinamo, care au făcut performanță pentru acest club și care au pus suflet pentru echipă. Să nu uităm însă că până atunci e nevoie să se facă transferuri. Degeaba vin dinamoviști dacă nu sunt jucători. E atât de simplu! Eu cred că Rednic a venit cu acest plan și va aduce jucători buni la Dinamo. Altfel, va fi foarte greu.

Dă speranțe meciul cu UTA?

– Nu dă nicio speranță. Dădea speranțe dacă îl câștigam. Nu e relevant meciul ăsta. Dacă ar fi câștigat Dinamo, puteai să spui că e un meci de revenire și că poți să îți revii. Dacă nici în zece oameni nu poți să câștigi… Asta spune multe despre Dinamo la ora actuală! A trecut și sunt importante doar meciurile viitore.

11 goluri primite de la FCSB și Craiova…

– Nu mă așteptam niciodată. Normal că m-au durut rezultatele astea. Mi-am petrecut jumătate din carieră la Dinamo. Generația mea i-a bătut pe Steaua cu 7-0 în Cupa Ligii, asta ca să mai dreg un pic din supărarea asta. S-a vorbit prea puțin despre asta. Nu își aduce multă lume aminte și nu s-a pus preț foarte mare pe asta.

Giani Kiriță crede că „e cel mai trist an al lui Dinamo din istorie”

Ce ai face dacă ai fi acum la Dinamo?

– Oho, foarte multe! Hai să ajung eu la Dinamo și vedem apoi. O să vedeți pe urmă.

Unde mai are Dinamo nevoie de jucători?

– E nevoie de jucători în toate compartimentele! În apărare, la mijloc, în atac.

Ce poate obține Dinamo în acest sezon?

– E greu de spus. Eu sper că totul se va schimba în bine pentru Dinamo. Mai sunt multe meciuri. Rednic are obiectiv salvarea de la retrogradare.

De ce crezi că Sorescu nu a mai fost convocat la echipa națională?

– Automat, când ai atâtea înfrângeri și echipa merge prost e foarte greu să mai fie chemat la națională. Dacă Dinamo va câștiga meciuri, va fi rechemat.

A avut Dinamo vreodată un lot mai slab?

– Nu, niciodată! Am spus-o tot timpul. E cel mai trist an al lui Dinamo din istorie.

„Spiritul lui Dinamo mai există doar în tribune!”

Borcea și Badea se mai întorc la Dinamo?

– Eu sunt optimist, pentru că se va face și stadionul și atunci vor veni. Dinamo va avea o identitate. Până atunci, însă, echipa trebuie salvată de la retrogradare. Cristi Borcea se va implica doar dacă se face stadionul. Însă ca să joci cu stadionul plin trebuie să ai echipă și să câștigi un campionat. Normal că o să vină, dar dacă te zbați la retrogradare cine mai vine? Nu stadionul e soluția. Trebuie să vedem ce face azi.

Cei care pot ajuta Dinamo trebuie să o facă acum pentru că peste trei-patru ani când o să fie gata stadionul s-ar putea să nu mai avem Dinamo! Dinamo poate să umple orice stadion din lume! Eu am jucat cu stadioanele pline. Trebuie să vorbim despre situația în care se află acum Dinamo, nu despre stadion. Mi-ar plăcea ca domnul Badea să se implice mai mult, chiar și oficial. Am lucrat împreună atâția ani și am câștigat atâtea trofee. Îl cunosc personal și e un mare dinamovist. Dacă ar fi totul oficial ar fi un mare plus.

Ți se pare că jucătorii au pierdut din spiritul lui Dinamo?

– L-au pierdut de foarte mult timp! Noi mai avem acest spirit doar în tribune. Spiritul de „câine” trebuie crescut de mic, implementat, trebuie vorbit cu ei și să aibă repere jucători care au evoluat la Dinamo și care au făcut performanță. Să știe de frică și de respect și ce înseamnă Dinamo. E atât de simplu totul! Jucătorii ăștia crescuți la Dinamo, pe cine au ei repere în vestiar ca să înțeleagă ce înseamnă Dinamo? Cine le explică la antrenament, în cantonament, înainte de meci? Domnul Rednic poate transfera jucători cu experiență, însă ca să readucă spiritul trebuie să aibă lângă el dinamoviști adevărați.