Giani Kiriță, în război cu suporterii lui Dinamo! Cum l-au dezamăgit fanii: „Am auzit treburile astea chiar în dialog cu Nicolescu”

Giani Kiriță a jucat la Dinamo într-o perioadă în care derby-urile cu Steaua și Rapid erau mult mai pasionale, iar suporterii trăiau pentru victorie în aceste meciuri extrem de importante. În zilele noastre, încărcătura acestor partide a scăzut, iar fanii nu mai sunt atât de interesați de echipă. La FANATIK Dinamo, fostul fotbalist al „câinilor” a dezvăluit ce îl deranjează la noile generații de suporteri și conducători ai clubului.

De ce este Giani Kiriță dezamăgit de unii suporteri ai lui Dinamo

Pe vremea când Giani Kiriță câștiga trofee cu Dinamo, suporterii și conducătorii erau extrem de vocali, însă acest lucru s-a schimbat ușor-ușor odată cu trecerea anilor și lipsa rezultatelor. Între timp, echipa a trecut printr-o retrogradare istorică, iar în ultimii doi ani a reînceput să strălucească pe prima scenă a fotbalului românesc.

Cu toate acestea, fostul fotbalist al lui Dinamo a explicat la emisiunea FANATIK Dinamo că ceva lipsește. „Dinamo la ora actuală se vrea un club cuminte, nu mai este aceeași răutate de acum 25 de ani. Noi vrem să fim un club cuminte, în care jucătorii nu declară nimic. Am auzit lucrurile astea chiar în dialog cu Nicolescu. Tu ca și conducător vii și declari cu frâna de mână trasă și cu volumul la minimum. Andrei, nu vrei și tu să faci la fel? Să readuci identitatea aceea a lui Dinamo?

M-a dezamăgit că am văzut unii dintre suporterii noștri care mi-au zis: «Ce ai făcut tu pentru Dinamo? Ce jucător a fost și Giani Kiriță?». Băi, băieți, am două campionate și trei Cupe ale României cu Dinamo. Îi spun eu acelui suporter: când venea acum 25 de ani, înainte de meciul cu Steaua, și spunea «Giani, să-i călcați pe cap, să ne faceți fericiți!», iar noi făceam asta, nu mai eram bun atunci? Rivalitatea asta s-a transmis și la jucători.

Dacă vorbește nea Ando, nu e bine, dacă vorbește Cornel Dinu, nu e bine, dacă vorbesc Ion Marin sau Orac, nu e bine, când vorbesc eu, iar nu e bine. Noi n-am făcut nimic pentru Dinamo? Suntem vechi. Spiritul nostru nu este bun pentru Dinamo? De ce nu e bun? Vrem să fim cuminți! De ce vrem să transformăm clubul ăsta într-unul care vrea doar să se califice în play-off și dacă vine cineva cu o idee înseamnă că este împotriva lui Dinamo. De ce nu respectăm oamenii care au jucat pentru Dinamo și apără echipa? Eu mi-am câștigat dreptul de a vorbi de Dinamo pe teren”, a declarat Giani Kiriță, la FANATIK Dinamo.

Cum trăia Giani Kiriță derby-urile cu Steaua pe vremea când era jucător la Dinamo

Inima lui Giani Kiriță pompează sânge alb-roșu, iar pe vremea când juca pentru Dinamo era unul dintre cei mai „răi” fotbaliști de pe teren, acel tip de jucător care și-ar fi dat viața în orice clipă pentru culorile clubului pe care îl iubește. La emisiunea FANATIK Dinamo, fostul fotbalist a povestit

„Am luat roșu la finalul unui meci și în loc să mă duc la cabine, unde crezi că m-am dus? Sus pe gard și scandam. Știți ce scandam… jandarmii mă trăgeau de pe gard și eu scandam. Noi nu ne apreciem oamenii, să știi. Noua generație trebuie să înțeleagă că acum 25 de ani ăsta era spiritul lui Dinamo. Ai văzut și problema cu Florentin Petre când a scandat. El, în calitate de oficial, nu are voie, dar asta nu înseamnă că nu are în sânge asta toată viața. În afara camerelor face același lucru.

Intram în Ghencea și ieșeam ultimul. Toată galeria lui Steaua mă înjura, iar galeria noastră mă susținea. Trăiam pentru asta. Eram cel mai fericit când ajungeam acolo și auzeam asta. Intram cu o răutate ieșită din comun pe teren. Eu am fost unul dintre jucătorii care și-au dat viața pe teren. Când veneau suporterii să ne arate coregrafia și-mi spuneau că trebuie să batem Steaua, parcă mă injectau. Eram setați pe derby”, a mai spus Kiriță.

Ce trebuie să facă Dinamo pentru a reaprinde scânteia în rândul suporterilor

Giani Kiriță crede că, pe vremea când juca pentru Dinamo, trofeele câștigate au făcut ca suporterii să vină atât de aproape de echipă și să-i susțină necondiționat. El este de părere că formația bucureșteană trebuie să facă același lucru acum, după o secetă de mulți ani. În opinia sa, câștigarea unui trofeu va fi declicul de care clubul Dinamo are nevoie pentru a reveni la spiritul din urmă cu două decenii și jumătate:

„Nu mai sunt derby-urile alea. Mă întâlnesc cu oamenii pe stradă și vorbesc același lucru. Oamenii simt. Lipsa de rezultate și de trofee contează. În anii 2000, începând să câștigăm trofee, am adus tot suporterul dinamovist la stadion. Trebuie să câștigăm măcar un trofeu pentru a aduce suporterii la stadion. Măcar Cupa României.

Eu nu am niciun tricou de campion, nu am nicio medalie. Le-am dat pe toate la suporteri, la prieteni dinamoviști. Le-am dat din suflet. Dacă i-am văzut că mi-au zis: «Giani, dă-mi te rog tricoul», l-am dat imediat. Am rămas doar cu imaginile. De aceea eu nu accept ca cineva să-mi reproșeze ceva de Dinamo, mai ales un dinamovist”, a conchis Giani Kiriță, la emisiunea FANATIK Dinamo.