Giani Kiriță nu îl suportă pe Jador? Manelistul a aflat din surse sigure că fotbalistul l-ar fi bârfit

Jador a mărturisit într-un interviu recent că l-a admirat și îl admiră foarte mult pe Giani Kiriță, pe care l-a remarcat când era concurent la Exatlon România.

Manelistul a spus că știe că aprecierea nu este una reciprocă. Cântărețul ar fi aflat că Giani nu îl are la suflet, însă chiar și așa, respectul față de fotbalist rămâne.

Jador a povestit despre experiența trăită la Survivor în cadrul emisiunii „În oglindă”, prezentate de Mihai Ghiță pe Youtube.

Jador susține că Giani Kiriță nu-l suportă: „Știu că nu prea mă place”

Tânărul artist a spus că principalul său model privind participarea într-un reality-show de tipul Survivor România a fost Giani Kiriță, pe care l-a urmărit la televizor până să devină chiar el mai popular decât Kiriță. Cei doi sunt acum concurenți în emisiunea Splash, vedete la apă.

Jador a povestit că nu și-a dorit să participe la Puterea dragostei de la bun început. El s-a înscris pentru show-ul Exatlon, după ce a văzut primul sezon.

„Îmi place foarte mult de Giani Kiriță. Din câte am înțeles știu că nu prea mă place, de la prieteni și de la astea… Dar mie îmi place de el. M-a făcut să mă înscriu acolo. Eu m-am înscris pentru Exatlon și am fost sunat că mai e o emisiune. Și am zis că ăsta e momentul să arăt cine sunt eu”, a povestit Jador pe .

De ce nu a mers relația cu Ella de la Puterea dragostei

a vorbit și despre relațiile pe care le-a avut cu fetele de la Puterea dragostei, show-ul care l-a făcut celebru. Nu a evitat să spună ce a simțit pentru fiecare fată cu care a încercat ceva în această competiție.

Despre Ella, Jador a spus că la început a fost o atracție fizică, dar psihic nu a putut să fie cu ea. Cei doi au încercat să fie împreună și după mediatizata despărțire.

„Știu că vorbește urât peste tot despre mine, asta pentru că ea e îndrăgostită încă. Eu nu o condamn. Am dus-o într-un anturaj de oameni, am vorbit puțin, așa.

Făcea o glumă la adresa mea, care nu își avea locul, acolo la masă. Eram cu Moro. Mi-am dat seama că nu e ieșită prin lume. E caldă ca om, e o fată frumoasă și bună la suflet, dar nu e ieșită prin lume”, a mai spus Jador.