Giani Kiriță, operat după Sunt celebru, scoate-mă de aici! De ce a ajuns fotbalistul pe mâna medicilor

Proaspăt întors din jungla dominicană, Giani Kiriță și-a făcut o operație. Problema fostului concurent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! nu era una de sănătate, ci de natură estetică. Sportivul și-a dorit să scape de cearcăne.

Giani Kiriță a trecut printr-o operație după ce s-a întors de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!

Giani Kiriță a fost plecat timp de mai multe săptămâni în jungla dominicană, în calitate de concurent al show-ului Sunt celebru, scoate-mă de aici!, prezentată de Cabral și Adela Popescu.

ADVERTISEMENT

Sportivul a trecut prin mai multe provocări, cel mai greu fiind să facă față unor probe care îi scoteau la iveală claustrofobia. pe care după întoarcerea acasă încearcă să le recupereze.

De altfel, prezent în emisiunea Vorbește lumea, Giani Kiriță a mărturisit că a trecut și printr-o intervenție chirurgicală. Asemenea lui îndepărtându-și cearcănele și surplusul de piele din jurul ochilor.

ADVERTISEMENT

„Mama mea mi-a zis așa, ‘Giani, mamă, nu mai citi atât de mult pentru că o să-ți apară cearcăne’. Ei bine, n-am ascultat-o și am citit în continuu și mi-au apărut niște cearcăne din alea mari. M-au operat și mi-au scos surplusul ăla de piele”, a glumit Giani Kiriță la Pro TV.

Sportivul a trecut printr-o întâmplare amuzantă atunci când a fost să-și facă programare la clinică și era înconjurat doar de femei.

ADVERTISEMENT

„Merg la clinică acolo și, îți dai seama, mă duc pentru programare, îți ia sânge. Intru acolo și văd câteva fete pansate și fata aia zice, ‘Bună ziua, pentru ce a-ți venit?’.

Și acum simțeam toată energia din spate, fetele din spate se întrebau ce fac eu acolo, silicoane, buze? Am uitat să zic blefaroblastie și zic, ‘Cearcăne. Am cearcăne’”, a povestit fostul concurent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!.

ADVERTISEMENT

Giani Kiriță, nevoit să trăiască cu 30 de lei pe zi

Totodată, întrebat dacă ce alege între bani și fericire, răspunsul fotbalistului a fost unul clar. Giani Kiriță a explicat că nu îi este teamă să trăiască fără bani și chiar s-a întâmplat, la începuturile carierei sale, să rămână doar cu 30 de lei în portofel.

ADVERTISEMENT

„Sărac și foarte fericit, banii nu cumpără fericirea. Am avut 25 de lei în viața mea în buzunar și am supraviețuit. Știu să fac bani, știu să muncesc. Au fost 30 de lei, mă gândeam ce fac în ziua că trebuie să și mănânc, trebuie să mă și duc unde am treabă, am benzină, ce fac.

Eram fotbalist la liga a treia. Cheltuisem salariul și nu aveam decât 30 de lei. Mi-am luat o shaorma și am mâncat. Benzină mai aveam în rezervor. Noi când eram puști și jucam fotbal, ne ajutam între noi”, a povestit Giani Kiriță.