Fostul dinamovist Giani Kiriță, orbit de celebritate: „Mi-a dat Dumnezeu o palmă peste cap”. Exclusiv

Giani Kiriță, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai generațiilor trecute, a lăsat mingea pentru televiziune. De 10 ani, celebrul jucător „driblează” în platourile emisiunilor cu cel mai mare public telespectator. Cum a ajuns celebritatea să i se urce la cap?

Giani Kiriță recunoaște că celebritatea i-a luat, la un moment dat, mințile

În premieră, pentru FANATIK, Giani Kiriță admite că astăzi fotbalul nu se mai joacă cu sufletul, așa cum se făcea cu 25 de ani în urmă. Nu mai există jucători fideli unei singure echipe și totul este legat de bani.

Celebrul fost fotbalist ne povestește care a fost cel mai cumplit moment din viața lui, dar și ce s-a întâmplat după ce a „gustat” din faimă și celebritate. De asemenea, ne dezvăluie totul despre noile proiecte în care este implicat de la începutul acestui an, 2025.

Un fotbalist foarte talentat, căpitanul echipei Dinamo București din 1997 până în 2003. Ți-ai iubit și respectat profesia. De ce ai decis să te retragi?

– Giani Kiriță: După ce m-am lăsat de fotbal, să știi că am antrenat o perioadă. Am plecat apoi de la echipă și mi-a venit propunerea să particip la „Dansez pentru tine”. Era cel mai tare, mai în vogă show tv.

S-a creat acolo un fel de competiție, pentru că era și Nana Falemi în cealaltă tabără. Având în vedere că ehipele trăiau „în dușmănie” de-o viață, trebuia să-l bat și la dans. Așa că asta am făcut și am mers mai departe (n.r. râde).

„În creierul meu există un folder care este plin numai de fotbal”

Apoi au început să curgă ofertele pentru alte emisiuni.

– Da. Și asta mi-a plăcut tare mult. Am luat decizia de a rămâne în televiziune, așa că au trecut aproape 10 ani de atunci. Vreau să-mi trăiesc viața, nu vreau să reintru în fotbal pentru că asta înseamnă disciplină de fier, cantonamente. Am stat 20 de ani în cantonamente și am decis să mă bucur și eu de viață.

Televiziunea mi-a dat genul acesta de viață și n-am ratat șansa. Asta nu înseamnă că nu mi-e dor de fotbal, în creierul meu există un folder care este plin numai de fotbal.

Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai rău?

– Cred că au fost multe momente bune, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Am muncit foarte mult pentru momentele astea, trei titluri de campion, trei Cupe ale României. Când băteam echipa Steaua erau cele mai tari momente. Eu și toată generația mea gândim la fel.

Ce s-a schimbat, în fotbalul românesc, în ultimii 20 de ani? Mai există bucuria, determinarea, ideea de echipă?

– În primul rând tehnologia s-a schimbat foarte mult așa că și fotbalul s-a schimbat în acest sens. Nu mai este un fotbal natural, spectatorii văd astăzi un sport în care s-a ajuns să se microcipeze o minge. Cred că asta dăunează fotbalului. Nu mai e sportul acela natural la care ne uitam acum 24 de ani.

Nu mai există oameni dedicați unei singure echipe. Pe vremuri fotbaliștii puneau suflet, acum se duc la echipă, iau banii și pleacă. Și la Dinamo, nu se mai joacă cu sufletul, nu mai există conceptul de „câini” pe viață.

Giani Kiriță: „Sunt omul care nu vrea să piardă niciodată”

Ai participat la foarte multe emisiuni. „Splash, vedete la apă”, „Survivor”, „Sunt celebru, scoate-mă de aici” sunt doar câteva. Sincer, ce fel de concurent ești?

– Diabolic. Sunt omul care nu vrea să piardă niciodată, iar dacă pierd vreau că ceilalți să nu poată să doarmă (n.r. râde). Mi-a plăcut mereu să mă joc cu mințile oamenilor, să lucrez la psihic. Este un avantaj pentru mine și vine de la faptul că am jucat fotbal, așa făceam și pe teren.

Care dintre aceste emisiuni te-a pus cel mai tare în dificultate?

– Chiar dacă prima competiție a fost Exathlon, trebuie să spun că eu am dat tonul la ce înseamnă Survivor azi. Când am fost acolo aproape jumătate de Românie a văzut cine este „The King” pentru totdeauna. Au fost după aceea destui care m-au copiat.

Giani Kiriță, la un pas să piardă totul, după ce i s-a urcat celebritatea la cap

A existat vreun moment în viața ta când ai fost „orbit“ de celebritate?

– Da, dar mi-a dat Dumnezeu o palmă peste cap. Nu mai jucam bine, nu mă mai concentram la fotbal, mă gândeam că totul vine de la sine. A durat ceva timp, după care m-am resetat (n.r. râde).

Când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

– La Rocar am câștigat primii bani. Am luat primul salariu și, pe atunci, Rocar-ul avea sediul undeva prin Berceni. Am trecut prin Piața Sudului. Îmi aduc aminte că tânjeam mereu după banane, așa că mi-am luat vreo 10. M-am așezat în tramvai, le-am mâncat pe toate apoi mi s-a făcut rău.

„M-am trezit după 25 de ani de fotbal și mi-am dat seama că nu mă mai duc nicăieri”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

– Cel mai greu a fost atunci când m-am lăsat de fotbal. M-am simțit foarte rău. M-am trezit a doua zi, după 25 de ani de fotbal și mi-am dat seama că nu mă mai duc nicăieri.

Mi-am revenit tot prin sport. M-am dus la sală, la tenis și mi-am ocupat timpula. Mă tot gândeam în ce direcție să o iau și mi-a venit oferta să antrenez.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Viața mea cred că o știe toată lumea, mai ales acum când există rețele de socializare. De 20 de ani joc tenis de câmp. Dacă mă sună un prieten la unu noaptea să-mi spună că avem teren liber, am plecat.

La mine totul este legat de sport, dar plăcerea mea principală este trabucul. Acum 24 de ani i-am furat lui Mister niște trabucuri și asta a fost. Când am făcut emisiunea cu Nea Marin mi-a zis că, pentru mine, trabucul este prelungirea degetelor (n.r. râde).

„Nu îmi place să intru cu bocancii în viața omului”

Spune-mi totul despre „Hai la podcast” cu Giani Kiriță.

– Nu a fost ideea mea, dar mie îmi plac provocările, mereu mi-a plăcut să urmăresc podcast-uri. Am zis de ce nu. Îmi place să le fac pe toate în viață și chiar vreau să să le fac pe toate, indiferent dacă e ceva profesional sau personal. Vreau să bifez tot.

Ce invitat te-a emoționat cel mai mult?

– Au fost câțiva care au povești foarte emoționante. Una din ele este cea a Larisei Iordache. Cel mai haios însă, de până acum, . La mine podcast-ul este despre povești de viață, râdem și glumim foarte mult.

Nu îmi place să intru cu bocancii în viața omului. Cu toți invitații vorbesc dinainte întrebările. Vreau ca toți să se simtă relaxați și de aia ies toate atât de bine. Să nu uit, cel mai emoționant interviu a fost cel cu Victor Slav, m-a impresionat tare.

Ce planuri ai pentru 2025?

– În primul rând vreau că 2025 să fie un an plin de sănătate pentru familia și prietenii mei. Să meargă foarte bine proiectul cu podcast-ul, iar în afaceri am un proiect care va demara din ianuarie.