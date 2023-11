Giani Kiriță, primă fabuloasă de la Vasile Turcu după un Dinamo – Steaua: “Peste ce s-a anunțat, ca la lăutari”

Formația pregătită de Ovidiu Burcă se bate pentru evitarea retrogradării din cauza bugetului restrâns. Lucrurile nu au stat mereu așa. Echipa din Ștefan cel Mare era o forță în SuperLiga în perioada Vasile Turcu și Cristi Borcea.

Vasile Turcu oferea prime fabuloase

“Ambițiile lor se răsfrângeau în vestiar la noi. Pentru că ei veneau în vestiar la noi și ziceau că azi avem prima de, dacă îi bateți pe Steaua sau pe Rapid. Asta vreau din partea mea. Dumnezeu să-l ierte pe Vasile Turcu.

A venit la un meci cu Steaua și a zis că din partea lui, separat de ce avem noi, 5.000 de euro de căciulă. 5.000 separat de ce s-a anunțat, ca la lăutari”, a declarat Giani Kiriță pentru FANATIK SUPERLIGA.

Prezentul lui Dinamo nu este la fel de strălucitor. Trupa din Ștefan cel Mare ocupă penultimul loc în SuperLiga, iar investițiile întârzie să apară. Dinamo nu reușește să găsească un om de afaceri care să preia clubul.

Dinamo se confruntă cu probleme financiare

Abia revenită în Superligă, echipa pregătită de Burcă are șanse mari să retrogradeze chiar din primul sezon. Lotul echipei nu a fost întărit, iar rezultatele întârzie să apară. Dinamo are 10 puncte în acest an, cu 24 mai puține față de rivala FCSB.

Vasile Turcu și Cristi Borcea sunt doi dintre investitorii care au ținut Dinamo sus în perioada în care evolua Giani Kiriță. Din cauza problemelor financiare, Vasile Turcu a avut o tentativă de sinucidere și a murit la spital câteva ore mai târziu.

Cristi Borcea ar fi tentat de o revenire la clubul său de suflet, însă, pentru moment, ezită să facă pasul spre echipă. În aceste condiții, Dinamo este nevoită să caute în altă direcție pentru o mână de ajutor. În acest moment, investitorii nu se îngrămădesc să ajute echipa.

Dinamo arată poftă de joc, însă îi lipsește un atacant suficient de bun pentru a concretiza acțiunile ofensive. În acest moment, principalul marcator al formației lui Burcă este Gonçalo Gregório. Portughezul venit în această vară are 3 goluri înscrise.

