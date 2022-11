Giani Kiriță, primele declarații despre Anisia Gafton, regina junglei de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”: „Cum a ajuns, cum n-a ajuns, a ajuns!”

Giani Kiriță nu a reușit să câștige competiția „Sunt celebru scoate-mă de aici”, Anisia Gafton fiind desemnată, în cele din urmă, regina junglei! Fotbalistul a stat de vorbă cu FANATIK, la scurtă vreme înainte să se afle cine este marele învingător.

Giani Kiriță, sincer, despre experiența „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Și-a spus părerea sinceră despre și a înșirat, de asemenea, cele mai complicate situații prin care a trecut în show-ul de la PRO TV, unul pe care nu crede că l-ar mai repeta dacă ar ști cu adevărat cu ce se mănâncă.

Fostul fotbalist de la Dinamo, remarcat într-un alt reality-show, Exatlon, difuzat acum câțiva ani la Kanal D, a rămas, totuși, cu ceva, în urma experienței în sălbăticie: prietenia cu Cornel Palade.

-Giani, te-ai întoarce în Dominicană?

M-aș întoarce în vacanță, poate. De abia am venit de acolo.

-Dar pentru un nou sezon “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”?

Nu. Dacă mă întrebi acum, nu, clar! Dar peste vreo 3-4 luni, să-mi revin…. Cine știe… Nu zic nu!

„Mi-a fost rău, am simțit că mor”. Cornel Palade a fost marele său salvator

-Care a fost cel mai greu lucru pentru tine, acolo? Care a fost cel mai dificil moment?

Cel mai greu lucru, în primul rând faptul că eu am intrat acolo cu niște frici. Cea de claustrofobie… sunt claustrofob. Și frica de înălțime. Și atunci… am plecat cu stângul oarecum, și exact de asta m-am lovit acolo. Am avut un moment în care mi-a fost rău, adică am vrut să renunț. Am avut o probă cu apă, cu spațiu, am simțit că mor. Am trecut, până la urmă, peste.

Nu mai puteam să trec peste proba aia și atunci a venit care mi-a dat locul lui și pentru asta îi sunt recunoscător. Mi-e ca un frate, ca un tata și am cea mai frumoasă relație cu el. Cred că acesta este punctul forte cu care am plecat de aici, din concursul asta: prietenia cu Nea Cornel.

-Ai mai legat relație de prietenie și cu alții?

Sincer, nu. În primul rând că timpul a fost scurt… oameni dificili. A fost foarte greu pentru că foamea naște monștri, izolarea în care noi am stat… foametea… te duce la extrem. E greu să rezonezi cu absolut toată lumea.

Despre Anisia Gafton: „Cum a ajuns, cum n-a ajuns, a ajuns”

-Giani Kiriță, Regele Junglei?

Ar fi frumos pentru că am muncit foarte mult, am avut și urcușuri, și coborâșuri, n-am renunțat cu toate că am avut vreo două tentative de a renunța, fiind foarte greu, și uite că n-am renunțat și am ajuns în finală.

-Anisia merită să fie Regina Junglei?

Anisia este singura femeie dintre toate care a ajuns. Cum a ajuns, cum n-a ajuns, a ajuns. Contează pentru ea, ca femeie, foarte mult. Pentru că a fost foarte greu.

„Am dormit pe scândură. Aveam bube pe noi”

-Dacă tu, ca bărbat, spui că a fost foarte greu, în condițiile în care tu ai mai participat în astfel de show-uri asemănătoare…

A fost foarte greu, eu, ca bărbat o spun. De la fotbal și până la orice show la care am participat… credeți-mă că ăsta a fost cel mai greu concurs, cel mai dur. Nu doar în privința probelor, ci și a alimentației, a locului unde am stat, izolați, oamenii cu care am concurat, probe, frici… Gândiți-vă că am dormit pe un palet de ăla de cărat bere, adică pe scândură. Gândiți-vă la asta…. Noroi, te mușcau insectele, țânțarii.

Aveam bube pe noi. Beai ceva… aveai tot corpul plin de bube… adică oamenii nu știu asta… Încă au comentarii de genul “Dom’ne, dar așa era?” sau “Ați filmat acolo pe bune?”. Ceva mai rău de atât nu există. Acolo stai zile în șir, săptămâni, luni și efectiv nu mai poți. Zici că nu te gândești, dar până la urmă tot te gândești la familie. Trebuie să-ți dispară gândul ăsta acolo ca să poți să reziști. M-am consumat, consumul este în interior.

-Ce faci de Sărbători?

Sărbătorile le fac ca de obicei: de Crăciun în familie, de Revelion cu prietenii. Dar în țară, nu mai plec nicăieri. M-am săturat, două luni jumătate… am stat destul plecat. Stau aici, acasă, unde mi-e bine.