Giani Kiriță, reacție virală după Csikszereda – Dinamo 0-0. „Mi-e rușine pentru halul în care am ajuns! Încă un New Dinamo ratat”. Pe cine dă vina

Luni seara am aflat și ce va pleca la drum la jumătatea lunii iulie. După o victorie cu 2-0 în tur, și va continua pe prima scenă. Deși evoluția de la Miercurea Ciuc a fost una lamentabilă…

Giani Kiriță, virulent după ce Dinamo s-a salvat de la retrogradare: „Mi-e rușine pentru halul în care am ajuns!”

Chiar dacă a reușit să se salveze de la retrogradarea în Liga 2 în urma barajului cu Csikszereda, Dinamo este contestată virulent pentru prestația din meciul retur, unde nu s-a ridicat deloc la pretențiile unei echipe de prim eșalon. Ba chiar am putea spune că s-a făcut de rușine… Sentiment pe care l-a trăit și Giani Kiriță, fostul mare jucător al „câinilor”.

„Băi, frate, ce echipă aveți… Doamne, Doamne! Mă uitam aseară, știi cum era? Ca la meciurile alea de box, în care intră un campion și tu ești sparring-partner. Dădea Ciucul în ei ca în sacul de box. Ce-ai simțit?”, l-a provocat moderatorul Horia Ivanovici pe Giani Kiriță la emisiune transmisă LIVE pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Sincer îți spun, nici nu voiam să mă suni… Efectiv mi-e rușine! Ăsta e cuvântul… Mi-e rușine să mai comentez asemenea meciuri. Ți-o spun la modul cel mai sincer. Cu toate că nu mai am nicio treabă, doar faptul că am jucat acolo și am câștigat niște trofee cu o generație de excepție. Mi-e rușine când văd ceea ce e în continuare la Dinamo.

Bine că s-a terminat… S-a terminat dezastruos, cum am anticipat de foarte mult timp. Ți-am spus încă de la jumătatea turului că va fi un dezastru, că trebuie schimbat totul, că trebuie aduși jucători pentru nivelul lui Dinamo. Și uite că asta s-a întâmplat. Mi-e rușine să mai spun ceva.

Nivelul la care am jucat noi și performanțele pe care le-am avut sunt altele. Iar când vezi un Dinamo în halul ăsta, rămâi… Da, a fost sac de box. Dinamo nici măcar nu trebuia să ajungă aici. Nu mai spun de ultimul meci, ăsta cu Csikszereda. Dinamo trebuia să rămână în SuperLiga fără să dea baraj, măcar ăsta trebuia să fi fost obiectivul când a intrat în prima ligă.

Dacă oamenii care conduc Dinamo așa au gândit-o, ăștia suntem la momentul actual. Și nu poate să mă contrazică absolut nimeni”, este răspunsul amar oferit de Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA, emisiune disponibilă și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

Ginai Kiriță: „Încă un New Dinamo ratat”

„Dar ce s-a întâmplat, de ce a arătat în halul ăsta echipa? Totuși, ai bătut 2-0 în tur, locul 6 din Liga 2… Cinci înfrângeri la rând, îi bătuserăți 2-0 la pas…”, a vrut să afle moderatorul cauzele evoluției sub așteptări pe care a avut-o Dinamo la Miercurea Ciuc.

„Ți-o spun cu mâna pe inimă, norocul nostru a fost că nu am dat peste o echipă puțin mai valoroasă decât Csikszereda. Vorbim de jucători luați individual. Dacă erau puțin mai valoroși, Doamne ferește!, era un dezastru total. Când ai 2-0, abordezi altfel un asemenea joc. Ții de minge, pasezi, ai posesie, îi aștepț și…

Vorbim de un an de zile de aceleași lucruri și ca să tragem o concluzie per total, avem încă un New Dinamo ratat. Încă un proiect ratat, încă un an de umilință, încă un an în care am încheiat dezastruos”, își varăsi Giani Kiriță amarul.

„V-ați salvat, dar îți mai aduci aminte de când nu te-ai mai simțit așa umilit din punct de vedere fotbalistic ca luni seara?”, e ultima întrebare a lui Horia Ivanovici cu care pune și mai multă sare pe „rana” lui Giani Kiriță.

„Nu ca aseară… Eu trăiesc altfel de ani de zile… Eu nu am mai apărut la tv, nu am mai apărut în cercul meu de prieteni să ies cu pieptul în față să apăr Dinamop. De ani de zile suferim. Oricine preia Dinamo ne anunță că e un proiect New Dinamo, dar este un dezastru total. Total! Și asta mă doare cel mai tare, pentru că oamenii ăștia care conduc Dinamo nu știu, nu vor să înțeleagă și nu vor să facă lucrurile așa cum trebuie făcute la un club cum e Dinamo.

Dacă era Clinceni, putea să fie un party total dacă rămâneau în Liga 1. Dar când vorbim de Dinamo, vorbim de cu totul altceva”, și-a încheiat Giani Kiriță intervenția furibundă la FANATIK SUPERLIGA.

