Giani Kiriţă, săgeţi pentru conducerea “câinilor”: “Sunt mulţi dinamovişti închipuiţi. Noi n-avem ce să căutăm acolo!”

Giani Kiriță a jucat la Dinamo în perioada 1997-2003 și și-a câștigat, pe deplin, dreptul de a vorbi despre echipa alături de care a cucerit cinci trofee (două titluri și trei Cupe). Fostul fotbalist salută faptul că roș-albii au redevenit o forță în SuperLiga, însă are și un mare regret în suflet. Mai exact, ex-căpitanul “câinilor” este deranjat de politica impusă de actualii conducători când vine vorba de fotbaliștii care au făcut istorie la Dinamo.

Ce jucător l-a dezamăgit pe Giani Kiriță în meciul FC Botoșani-Dinamo

Chiar dacă este ocolit de actuala conducere, Giani Kiriță a rămas alături de Dinamo. A urmărit cu sufletul la gură și a rămas dezamăgit de evoluția atacanților, în special a lui Stipe Perica.

“Din păcate, nu am putut să valorificăm ocaziile pe care le-am avut. Și am avut destule, și singur cu portarul, am avut foarte multe ocazii. La Perica, din poziția aia, nu ai voie să ratezi. De acolo dai la colțul lung, o ridici puțin și închizi meciul. Important e că am egalat. Dar când ai meciul în mână și ai asemenea ocazii e păcat. Pentru că pe urmă îți pare rău. Când ai ocazii de genul, trebuie să dai gol, să le valorifici, trebuie să închizi meciul, nu să te chinui. Și, pe urmă, cu trei puncte în buzunar, altfel judeci jocul. Cam asta a fost mai puțin plăcut”, a spus Kiriță la FANATIK SUPERLIGA.

De ce FC Botoșani nu e o surpriză pentru Giani Kiriță

La rândul lui, Giani Kiriță este impresionat de jocul lui FC Botoșani. Ex-căpitanul lui Dinamo consideră că Leo Grozavu are principalul merit că moldovenii sunt pe locul 2, care asigură calificarea în play-off.

“Botoșani se mobilizează foarte bine, are un antrenor foarte bun, care știe să câștige vestiarul, știe să se impună, să joace agresiv, cu jucători de calitate, asta s-a văzut. Botoșani nu e o surpriză pentru mine la ora actuală la cum joacă. Ca și nume e o surpriză, dar cum joacă și la antrenorul pe care îl are, locul 3 e meritat”, a mai spus fostul fotbalist.

Ce fotbalist îi trebuie lui Dinamo pentru a se lupta la titlu

Giani Kiriță nu exclude posibilitatea ca Dinamo să se lupte pentru titlu în acest sezon, însă atrage atenția că la echipă este nevoie de un atacant pur-sânge.

“Important e să ne calificăm în play-off, unde să jucăm mai bine ca anul trecut. Nu poți să știi conjunctura, ce meciuri vor fi, e posibil orice scenariu. E nevoie de acel tip de atacant care când are o ocazie să o dea în ațe. Să fi fost Dănciulescu sau Claudiu Niculescu în locul lui Perica… Poate, în iarnă, se vor gândi și vor aduce un atacant bun”, spus Kiriță.

Ce săgeți a trimis către actuala conducere a clubului

Întrebat dacă Stipe Perica ar trebui dat afară de la Dinamo după prestațiile din acest sezon, a răbufnit. În direct la FANATIK SUPERLIGA, ex-căpitanul “câinilor” nu a ezitat să trimită săgeți către actuala conducere care, în opinia lui, ignoră nejustificat gloriile clubului.

“Eu nu sunt acolo să conduc clubul. Din moment ce îl țin… Asta e politica lor. Lăsați asta cu telefonul, cu treaba… Sunt alții acolo care, na, își fac treaba… Noi avem alte treburi. Sunt alții care au făcut altele pentru echipă, sunt și mulți dinamoviști, din ăștia, închipuiți, veniți… Noi care am făcut lucruri pentru Dinamo nu avem ce să căutăm acolo. Foarte bine că echipa e pe un trend ascendent. E normal, am fost pe un trend descendent destul. Ar fi cazul să mai urcăm”, a mai spus Kiriță.