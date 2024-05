Giani Kiriță și Dănuț Lupu, avertismente după ce Dinamo a prins barajul pentru evitarea retrogradării: “O realizare” / „Mai aveti două meciuri”

Dinamo , în ultima etapă a sezonului din play-out-ul SuperLigii. „Câinii” au dat peste o echipă a lui Mircea Rednic extrem de modestă, iar cu ajutorul rezultatelor din celelalte meciuri au prins barajul pentru menținerea/promovarea în SuperLiga. .

Giani Kiriță, mesaj acid după ce Dinamo a prins barajul: „Noi intram pe teren când ridicam trofee”

Giani Kiriță susține că victoria cu UTA Arad și clasarea pe un loc la barajul pentru menținere în SuperLiga reprezintă o adevărată realizare pentru Dinamo în contextul actual. Fostul fotbalist a scos în evidență presiunea care a înconjurat clubul „alb-roșu” în ultima perioadă.

„S-a văzut pasiunea față de culori. Un moment de bucurie pentru suporteri. Noi intram pe teren numai când ridicam trofee. Câtă tensiune, cât stres! Suporterii au intrat pe teren să-și facă poze cu jucătorii.

Mulțumim nea Mircea (n.r. Rednic). Dănuț (n.r. Lupu) m-a avertizat. O să vezi că nu e chiar așa. Eu am zis ca o să vină îndârjit, eu am crezut că a venit să plătească niște polițe, dar nu a fost așa.

Un meci greu pentru că ne-am mai lovit de treaba cu barajul și ați văzut cu U Cluj. Nu s-a întâmplat nimic, trebuie să fim concentrați. Am ajuns la baraj și e o realizare”, a declarat Giani Kiriță, la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1.

Dănuț Lupu, semnal de alarmă după Dinamo – UTA Arad 2-0: „Mai aveți două meciuri”

Dănuț Lupu era convins că Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA Arad, nu va aborda cu seriozitate maximă confruntarea cu Dinamo. Fostul fotbalist din Ștefan cel Mare a tras un semnal de alarmă în privința barajului. Lupu și-ar fi dorit ca Dinamo să se dueleze cu CS Mioveni.

„Eu de Mircea Rednic eram sigur că nu îi va încurca, iar Dinamo nu va avea probleme. Dar am stat la mâna altora. Trag un semnal de alarmă. Mai aveți două meciuri. Mi-aș fi dorit să joace cu CS Mioveni decât cu Csikszereda.

Eu am fost sigur că vor câștiga în seara aceasta. Eram conștient de faptul că vor conta celelalte partide. Până în minutul 60 la Craiova, când era 1-1, am crezut că va reuși și Craiova să facă ceva. Până la urmă, eu cred că FC U Craiova are cel mai bun lot din cele 5 echipe”, a spus și Dănuț Lupu.

Cristi Balaj, explicații după ultima etapă din play-out: „Miza a fost la Voluntari – U Cluj”

Cristi Balaj, fostul președinte al lui CFR Cluj, a mărturisit că cea mai mare miză din cele 5 meciuri care s-au disputat duminică seară a fost la FC Voluntari – U Cluj (0-1). Ilfovenii, care au retrogradat direct, au luptat să rămână în prima ligă, în timp ce U Cluj a luptat să termine pe locul 3 în play-out.

În cazul în care Oțelul câștigă Cupa României, U Cluj va juca barajul pentru UEFA Conference League cu locul 3 din play-off. „Cea mai mare miză a fost la FC Voluntari – U Cluj. Voluntari luptă să rămână în prima ligă sau să joace baraj.

U Cluj s-a bătut să termine pe locul 3. În cazul în care Oțelul câștigă Cupa României, U Cluj va juca baraj cu locul 3 din play-off pentru Conference League. În cazul în care Oțelul nu va câștiga cupa, Oțelul va merge la baraj cu locul 3 din play-off”, au fost explicațiile lui Cristi Balaj.