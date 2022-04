Giani Kiriță și fostul burlac Andi Constantin, față în față înainte de gala MMA din 10 mai: „Sunt pregătit pentru victorie”

Doi dintre cei mai râvniți bărbați ai showbiz-ului românesc vor trece de la vorbe la fapte pe 10 mai. Fosta inspită de la Insula iubirii și ex-Burlacul Andi Constantin se va lupta în cușca MMA cu unul dintre fotbaliștii cu cel mai mare lipici la femei, Giani Kiriță.

Giani Kiriță și Andi Constantin se bat într-o gală MMA pe 10 mai 2022

Evenimentul va putea fi urmărit live pe internet pe data de 10 mai, iar în cadrul acestuia vor exista dueluri între mai multe personaje cunoscute, printre care vloggeri și tiktokeri.

ADVERTISEMENT

Cei doi au acceptat provocarea, intrând în ring pentru prima oară în viața lor. Aceștia vor lupta în picioare, într-o cușcă și amândoi sunt convinși că vor câștiga.

Giani și Andi au fost invitați la Teo Show, acolo unde s-au înțepat reciproc, pregătindu-se psihic pentru marea luptă care va avea loc. Kiriță i-a zis lui Andi că îi va dovedi că deși e mai mare cu 15 ani decât el va lua bătaie.

ADVERTISEMENT

„Sunt pregătit pentru victorie. Nu plec cu gândul că o să pierd. M-am antrenat foarte bine. În primul rând, vreau să promovăm acest sport. E o provocare.

Am făcut multe sporturi înainte. Am făcut fotbal. Am cochetat cu mai multe. Am făcut kempo la un moment dat. Mă pasionează sportul de contact”, a spus Andi Constantin la

ADVERTISEMENT

Dinamovistul a împlinit de curând 45 de ani

Cele două vedete masculine s-au tot provocat pe parcursul emisiunii prezentate de Teo Trandafir. Giani l-a făcut pe Andi ”prințesă”, iar Andi Constantin l-a întărâtat zicând că el nu va da niciodată în femei.

a vorbit, printre altele, și despre marea petrecere pe care a dat-o de curând de ziua lui. Dinamovistul a împlinit vârsta de 45 de ani, prilej cu care a ținut-o într-o petrecere timp de două zile și două nopți.

ADVERTISEMENT

„Am început ziua mea undeva la 17 după-amiaza. Am așteptat până la 12 noaptea. Până la 02 am petrecut la finii mei. Am ajuns acasă la 6 dimineața. Apoi am petrecut iar. Încă nu mi-am revenit. La anul o să fac trei zile și trei nopți să fie cum trebuie”, a povestit Kiriță.

ADVERTISEMENT

Show-ul în care cei doi se vor duela va putea fi urmărit live pe .