Gianina Beleagă, canotoarea care a trecut prin iad înainte de Tokyo 2020: „Stau cu calmantele lângă mine!”

Canotoarea de 26 de ani a încheiat doar pe locul al șaselea în finala probei de dublu vâsle feminin, alături de , care a reușit .

Echipajul românesc a terminat pe ultimul loc, într-una dintre cele mai echilibrate curse de actuala ediție a Jocurilor Olimpice, al cărui rezultat a fost decis doar la photo finiș, iar Italia a cucerit aurul.

Gianiana Beleagă, clipe de coșmar înainte de Tokyo 2020

Puțini realizează cu adevărat sacrificiile pe care sportivii le fac în numele performanței și al sportului pe care îl iubesc și îl transformă într-un mod de viață, renunțând la viața de zi cu zi fără de care noi nu am putea concepe să trăim.

Este și cazul canotoarei Gianina Beleagă, care a avut un an plin de obstacole înainte de Jocurile Olimpice. De la simtome grave în urma în infectării cu COVID-19, la accidentări interminale și doar o lună de antrenamente în barcă înainte de Campionatul European, unde a concurat cu infiltrații.

Sportiva de 26 de ani a demonstrat însă că este o supraviețuitoare și a descris foarte plastic tot ceea ce a trăit în ultimul timp, într-un interviu pentru : „Așa e Gianina, acum râde, acum plânge”, face ea haz de necaz, încercând să șteargă amintirile chinuitoare din ultimul an și jumătate.

Mărturia emoționantă a Gianinei Beleagă: „Am făcut 15 infiltrații și nimic! Durerea era insuportabilă”

Gianina Beleagă a trecut prin spadă și foc, iar toate aceste lucruri i-au afectat foarte mult pregătirea pentru Jocurile Olimpice. De altfel, la Campionatele Europene nu a putut concura din cauza durerilor în proba de dublu vâsle, însă cu doar o lună de antrenamente a reușit un argint la simplu: „La Europene am fost cumva ca la un antrenament. Antrenorii, medicii au decis că mai bine trag simplu pentru că în dublu știm ce bătălie era! Ei cumva au vrut să mă păstreze pentru Jocuri. Tokyo era ținta, ceea ce urmărim!”.

Pandemia a dat peste cap pregătirea sportivei, iar Gianina chiar a fost infectată cu noul coronavirus, având simtome extrem de puternice, ceea ce a dărâmat-o și mai mult și i-a întârziat cu mult pregătirea: „Am fost infectată cu COVID-19 în octombrie, am avut simptome destul de grave, după am avut o accidentare la coaste”.

Coșmarul a continuat cu acea accidentare la coaste, care treptat s-a agravat, iar Gianina a avut dureri insuportabile, în ciuda tratamentului și a injecțiilor: „…o nevralgie intercostală care s-a acutizat și efectiv orice făceam nu-mi trecea. Am făcut peste 15 infiltrații, între coaste, și nimic. Până la urmă, aș avea niște protruzii discale în zona cervicală. Am făcut infiltrație în zona asta, s-a mai ameliorat durerea”, a șocat sportiva.

Gianina Beleagă a continuat pregătirea accidentată: „Stau cu calmantele lângă mine, nu vreau ca durerea să revină”

În ciuda tututor acestor probleme, canotoarea a strâns din dinți și a continuat ca o adevărată campioană: „Nu 100%, dar am putut să vâslesc, să-mi continui antrenamentele. Dar stau cu calmantele lângă mine, nu vreau ca durerea să revină. Nu aș mai vrea să fac infiltrații, că a fost un șoc pentru organism, dar nu am avut de ales”, a mai explicat ea.

Iar lacrimile și eforturile sale au fost răsplătite cu o medalie la Campionatele Europene, dar și cu finala la Jocurile Olimpice, obiectivul principal pentru care a tras până în ultima clipă.

„Am fost foarte mulțumită de medalia aia la ce luni am avut înainte… La finiș, și râdeam, și plângeam. Dar râdeam în hohote, un râs din ăla isteric. Ar fi fost mult mai frumos locul 1, dar nu am uitat că eu doar o lună m-am antrenat în barcă. În noiembrie eram după COVID, în decembrie am stat o săptămână, în ianuarie nu am stat în barcă deloc, în februarie doar pe bicicletă. Cu trei săptămâni de simplu am luat acea medalie”.