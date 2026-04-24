Gianluca Prestianni, suspendare record de la UEFA după incidentul cu Vinicius din Benfica – Real Madrid. Ar putea rata chiar și Campionatul Mondial

Fotbalistul lui Benfica, Gianluca Prestianni, și-a aflat pedeapsa după conflictul cu Vinicius Junior din Champions League. Câte etape va lipsi argentinianul din competițiile UEFA
Ciprian Păvăleanu
24.04.2026 | 18:23
Gianluca Prestianni suspendare record de la UEFA dupa incidentul cu Vinicius din Benfica Real Madrid Ar putea rata chiar si Campionatul Mondial
Gianluca Prestianni a primit o sancțiune drastică de la UEFA după incidentul cu Vinicius. Foto: X Liberta Depre
Gianluca Prestianni (20 de ani) a intrat într-un conflict cu Vinicius în timpul partidei de la Lisabona, dintre Benfica și Real Madrid, câștigată de spanioli cu scorul de 1-0. Unicul marcator a fost superstarul brazilian, iar în a doua repriză a avut un schimb de replici cu fotbalistul argentinian. UEFA a decis să-l pedepsească pe fotbalistul portughezilor, însă nu pentru rasism, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea, ci pentru homofobie.

Ce pedeapsă a primit Gianluca Prestianni de la UEFA după conflictul cu Vinicius

La două luni de la scandalul dintre Gianluca Prestianni și Vinicius Junior, fotbalistul de la Benfica și-a primit verdictul. Spre uimirea tuturor, decizia nu a fost luată pentru atacuri rasiste la adresa brazilianului, ci pentru homofobie, în ciuda faptului că el a declarat că nu i-ar fi transmis nimic greșit adversarului său.

Totuși, UEFA a luat o decizie în cazul său, iar aceasta este una drastică. El a primit șase etape, însă trei dintre ele vor fi cu suspendare pentru următorii doi ani și se vor activa în cazul unei recidive. Astfel, el nu va putea să participe la următoarele două meciuri din competițiile UEFA, întrucât o etapă de suspendare și-a ispășit-o deja la returul de pe Bernabeu.

„Vreau să clarific că în niciun moment nu i-am adresat insulte rasiste lui Vini Jr, care, din păcate, a înțeles greșit ceea ce a crezut că a auzit. Nu am fost niciodată rasist cu nimeni și regret amenințările pe care le-am primit din partea jucătorilor de la Real Madrid”, a declarat Prestianni.

Gianluca Prestianni riscă să rateze Campionatul Mondial

Extrema de la Benfica a debutat la naționala Argentinei în luna noiembrie 2025 și a fost convocat de Lionel Scaloni și la acțiunea din luna martie a acestui an. Această pedeapsă l-ar putea face să rateze Campionatul Mondial din această vară, după ce UEFA a făcut o solicitare către FIFA, dorind ca sancțiunea să fie aplicată la nivel global.

Astfel, convocarea sa ar putea fi pusă sub semnul întrebării, întrucât selecționerul ar putea alege să plece la Cupa Mondială cu un jucător ce nu ar putea ajuta echipa în niciuna dintre primele două meciuri din grupe. Campioana ultimei ediții va întâlni Algeria în prima etapă și Austria în cea de-a doua.

