Gianluca Zambrotta, fascinat de imaginile incendiare postate de o româncă celebră. Cum a reacționat fostul mare fotbalist

Ajuns la vârsta de 48 de ani, Gianluca Zambrotta se declară fascinat de imaginile incendiare postate pe social media de o . Iată cum a reacționat fostul mare fotbalist italian când a văzut pozele provocatoare.

ADVERTISEMENT

Gianluca Zambrotta, impresionat de poze incendiare distribuite de o româncă celebră

Gianluca Zambrotta s-a retras de mult din fotbal, dar este o prezență constantă pe social media. E urmărit de sute de persoane și la rândul său este la curent cu activitățile apropiaților și a celor cu care simte că rezonează.

Fostul jucător profesionist de fotbal, originar din Como, Italia, a fost cucerit cu totul de o româncă cunoscută. Sportivul de 48 de ani a rămas impresionat de fotografiile distribuite pe rețelele de socializare de Mădălina Ghenea.

ADVERTISEMENT

Actrița din Slatina le-a furat mințile bărbaților cu ultima sa apariție. Frumoasa șatenă nu a putut fi prezentă la ultimul show Victoria’s Secret Fashion, care a avut loc la Steiner Studios în New York City, pe 15 octombrie.

Cu toate acestea, a realizate câteva cadre spectaculoase care nu au fost trecute cu vederea de fani. Gianluca Zambrotta a fost fascinat de pozele în care Mădălina Ghenea apare într-o lenjerie intimă de culoare galbenă.

ADVERTISEMENT

Imaginile sexy și provocatoare au fost realizate în curtea casei sale. Din pozele inedite nu lipsește un furtun pentru grădină. Actrița se udă cu apă ca într-o scenă de film, dovadă că a primit peste 50.000 de aprecieri. a apăsat instant butonul de „Like”.

ADVERTISEMENT

Ce reacții a primit Mădălina Ghenea de la fani

Fostul jucător de fotbal Gianluca Zambrotta nu este singurul care a reacționat la imaginile postate de frumoasa româncă. Portarul celor de la Universitatea Craiova, Laurențiu Popescu, și fotbalistul de la FC Voluntari, Andrei Pițian, nu au putut să nu observe pozele incendiare.

Laurențiu Brănescu, care evoluează pe postul de portar pentru formația Hibernians din Malta, a lăsat la rândul său o apreciere în social media. Actrița a fost asaltată de utilizatori cu laude pentru felul în care arată la 38 de ani.

ADVERTISEMENT

„Cea mai frumoasă femeie”, „Sper că este apa caldă… câtă cruzime pe regizorii ăia”, „Românca noastră frumoasă”, „Foarte, foarte frumoasă”, sunt o mică parte dintre comentariile primite de Mădălina Ghenea, pe contul personal de Instagram.

„Perfectă”, „Frumoasă foc” sau „Corp perfect”, sunt alte aprecieri din partea fanilor de pe rețelele de socializare. Vedeta este urmărită de peste 1,2 milioane de persoane datorită imaginilor incendiare pe care le realizează periodic.