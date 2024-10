Gianluca Zambrotta, interviu înainte de El Clasico: “Un meci de nivel mondial, toată lumea se uită!”. Care e jucătorul său preferat şi ce a simţit când a devenit campion mondial

Fostul fundaş al Barcelonei, Gianluca Zambrotta, vede din România. Campionul mondial cu Italia este ambasador La Liga şi a venit la Bucureşti cu ocazia semnării parteneriatului dintre Superbet şi Liga Spaniolă.

Gianluca Zambrotta, interviu înainte de El Clasico: “Un meci de nivel Mondial, toată lumea se uită!”

Gianluca Zambrotta a acordat un interviu cu câteva ore înainte de , în care a vorbit despre meciul care opreşte lumea în loc, dar şi despre confruntările sale cu naţionala României, jucătorul român care îi place cel mai mult, dar şi succesul de la Cupa Mondială din 2006.

Domnule Zambrotta, cum este un El Clasico văzut din teren în Spania?

– Cred că este cel mai tare meci din lume. Sigur, avem şi în Italia un clasic, e vorba de Juve – Inter. Acest Real Madrid – Barcelona este un meci foarte important pentru ambele echipe. Barca este pe primul loc în La Liga, Real Madrid e acolo, aproape. Dar mereu este un meci de nivel mondial, toată lumea se uită. Am fost doi ani la Barcelona şi sper ca în seara asta să câştige.

Ați putea să ne spuneți un El Clasico memorabil pe care l-ați disputat în perioada Barcelona?

– Nu pot să spun că am avut prea mult noroc în El Clasico. Am jucat în patru meciuri Barca – Real și am suferit trei înfrângeri și am făcut un egal, deci nu a fost prea bine (n.r. râde). Dar au fost meciuri foarte spectaculoase și să joci, ca fotbalist, în astfel de meciuri, este extraordinar. Dar cum spuneam, în aceste meciuri nu am avut amintiri prea plăcute.

“Îmi place foarte mult Dennis Man de la Parma. Are calitate foarte mare”

Aţi jucat împotriva echipei naţionale a României de două ori, la Euro 2000 şi Euro 2008. Ce vă mai amintiţi de la acele confruntări?

– Meciul de la Euro 2000 a fost o confruntare dificilă. Ţin minte ce jucători a avut România atunci: Hagi, Popescu, Adi Ilie, Cristi Chivu, Dan Petrescu. Mulţi jucători de calitate şi o echipă mare. La acel moment, Italia juca foarte bine. Din păcate, am pierdut finala cu Franţa, la golul lui Trezeguet. Dar ţin minte că a fost greu cu România. Apoi, în 2008, ştiu că a fost din nou o confruntare grea la Euro. Îl ţin minte pe Mutu. A dat un gol şi a ratat un penalty. S-a încheiat 1-1.

În acest moment, care este jucătorul român preferat pentru dumneavoastră?

– Îmi place foarte mult Dennis Man de la Parma. Are calitate foarte mare. Şi mereu România a trimis în Italia jucători foarte talentaţi. Aşa se întâmplă şi acum. Pe vremea când jucam eu era Ştefan Radu, care a scris istorie la Lazio. A jucat foarte mult în Serie A. La fel ca în Italia şi la voi în ţară există o mare pasiune pentru fotbal şi asta se vede prin jucătorii talentaţi care au evoluat şi încă evoluează în Serie A.

“Finala de la Berlin va rămâne pentru totdeauna în inima mea”

Îl vedeţi pe Drăguşin ca fiind un fundaş care să ajungă la echipe mari din Serie A, el fiind dorit de mai multe echipe de acolo?

– Nu îl ştiu atât de bine pe Drăguşin, l-am văzut evoluând destul de puţin. Dar în meciurile în care l-am văzut mi-a plăcut mult şi cred că poate face faţă la echipele mari fără probleme.

Ce sentiment aţi avut după ce aţi câştigat Cupa Mondială din 2006, la Berlin?

– O bucurie incredibilă, greu de descris. Să devii campion mondial nu este deloc uşor. Este un vis pentru majoritatea fotbaliştilor. Mulţi dintre noi ne-am apucat cu acest vis de fotbal. Dar finala de la Berlin va rămâne pentru totdeauna în inima mea.

47 de ani are Gianluca Zambrotta

2006 este anul în care Zambrotta a devenit campion mondial cu Italia