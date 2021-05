Gianluigi Buffon a făcut anunțul care îi va întrista pe toți fanii lui Juventus! Ce planuri de viitor are legendarul portar

Fotbalistul cu cele mai multe meciuri în Serie A, Gianluigi Buffon a făcut anunțul pe care nici un fan al lui Juventus nu-l aștepta. Portarul de 43 de ani și-a creionat viitorul, din care nu exclude fotbalul.

Ajuns la o vârstă la care alți colegi de generație au agățat demult ghetele în cui, Buffon nu ar spune nu unei noi provocări sportive, dar și retragerea definitivă este o opțiune.

Problemele cu care se confruntă Juventus și statutul de al doilea portar al ”Bătrânei Doamne” l-au determinat pe Gianluigi Buffon să ia decizia cea mai grea.

Gianluigi Buffon: ”Am primit totul și mai mult de atât nu se poate face”

Fostul campion mondial a debutat în fotbalul mare la Parma, în 1995, la vârsta de 17 ani. La 23 de ani a fost transferat de Juventus și a câștigat aproape tot ce se putea.

Doar Liga Campionilor lipsește din palmaresul impresionant, care numără nu mai puțin de 57 de trofee individuale și cu echipele Parma, Juventus, PSG și naționala Italiei.

Timpul, însă, nu mai este aliatul lui și Buffon știe asta. Și-ar dori să mai joace, dar, în același timp este conștient că o decizie înțeleaptă ar fi retragerea din activitate.

”Fie mă opresc din joc, fie dacă găsesc o situație care să îmi ofere stimulente să joc sau să am o experiență de viață diferită, o iau în considerare. Cred că am dat totul pentru Juventus. Am primit totul și mai mult de atât nu se poate face. Am ajuns la sfârșitul unui ciclu”, a declarat portarul pentru Gazetta dello Sport.

Recordurile lui Gigi Buffon

Gianluigi Buffon a atins borne pe care prea puțin fotbaliști în activitate îndrăznesc să le viseze. S-au adunat în cei 26 de ani de carieră peste 1.100 de meciuri, dintre care 176 numai în tricoul echipei naționale a Italiei.

Și în ceea ce privește numărul de meciuri în Serie A Buffon este deținătorul recordului absolut, cu 693 de apariții, cu 46 mai multe decât altă legendă a fotbalului din Peninsulă, Paolo Maldini.

Alte recorduri deținute de Buffon: