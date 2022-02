“Nemuritorul” Gianluigi Buffon! A semnat prelungirea contractului cu Parma până în 2024

Pentru Gianluigi Buffon vârsta nu reprezintă decât un număr. Spunea că se simte , iar acum și-a asigurat jumătate din distanța care-l separă de țintă.

Gianluigi Buffon a spus mereu, răspicat, că-și dorește să ajungă la Mondialele Qatar 2022. Sigur, trebuie ca Italia să se califice, însă el a făcut ceea ce ține de el. Își continuă cariera la Parma.

Președintele Parmei, Kyle Krause, în cadrul unei conferințe de presă, că recordmanul și-a prelungit acordul cu până în 2024.

Never ending story. Gianluigi Buffon has signed a new contract with Parma until June 2024, deal completed today. ⭐️🇮🇹

Gigi Buffon will be 46 by then. “I can give my best, again and again” – he said.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)