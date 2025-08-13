Gianluigi Donnarumma și-a anunțat oficial plecarea de la PSG chiar înainte de Supecupa Europei: „Cineva a decis că trebuie să plec!”

Gianluigi Donnarumma nu mai intră în calculele lui Luis Enrique pentru următorul sezon, deși a fost unul dintre artizanii tripletei istorice a parizienilor, unică în istoria clubului. Portarul italian a transmis un mesaj emoționant pe Instagram pentru toți susținătorii săi.

ADVERTISEMENT

Ruptură totală între Donnarumma și PSG! Italianul și-a anunțat plecarea de la „Regina Europei”

Donnarumma și-a dezamăgit toți fanii milanezi atunci când a ales banii de la Paris în detrimentul lui AC Milan, care îi oferise o prelungire a contractului pentru o sumă mult mai mică față de ceea ce îi puteau oferi qatarezii de la PSG.

La patru ani de la acest moment, deși a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai parizienilor în tripla istorică câștigată în sezonul precedent, , deoarece Italianul a transmis un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare prin care și-a anunțat plecarea de la Paris:

ADVERTISEMENT

„Pentru fanii speciali ai Parisului”. Donnarumma, mesaj emoționant la despărțirea de PSG

„Din prima zi în care am ajuns aici, am dat totul pe teren, dar și în afara lui, pentru a-mi câștiga locul și pentru a apăra poarta lui Paris Saint-Germain. Din păcate, cineva a decis că eu nu mai pot face parte din acest grup și să contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit și mâhnit. Sper să am ocazia să mai pot privi în ochi fanii de pe Parc des Princes pentru ultima dată și să-mi iau adio, așa cum se cuvine.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, vreau să știți că suportul vostru înseamnă totul pentru mine și nu voi uita niciodată asta. Voi purta cu mine pentru totdeauna amintirea tuturor emoțiilor, a nopților magice și a voastră, cei care m-ați făcut să mă simt ca acasă.

ADVERTISEMENT

Coechipierilor mei, a doua mea familie, vă mulțumesc pentru fiecare luptă, fiecare râset, fiecare moment pe care l-am împărtășit. Veți fi pentru totdeauna frații mei. Să joc la acest club și să trăiesc în acest oraș a fost o onoare imensă pentru mine. Mulțumesc, Paris!”, a scris Gianluigi Donnarumma pe profilul său de Instagram.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Donnarumma a scris istorie la PSG. Ce trofee a câștigat italianul alături de parizieni

Deși câștigarea Ligue 1 și a Cupei Franței nu mai reprezintă o performanță atât de mare pentru PSG, având în vedere discrepanța uriașă dintre „Regina Europei” și celelalte echipe din campionatul Franței, Gianluigi Donnarumma a obținut 9 trofee interne: 4 campionate, 2 Cupe și 3 Supercupe ale Franței.

ADVERTISEMENT

Ceea ce este cel mai important, Gianluigi Donnarumma nu a pus doar umărul la aducerea trofeului Ligii Campionilor la Paris în premieră, ci a pus ambele brațe, și nu o dată, ci de zeci de ori. Italianul nu a fost doar un pasager din lotul PSG-ului în ci un adevărat erou care ar fi trebuit să aibă numele inscripționat pe trofeu, lângă cel al echipei.