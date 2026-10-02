Gianni Infantino, acuzat că știa de neregulile de la Manchester City și PSG încă din 2014: „E cancerul fotbalului”

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Gianni Infantino (56 de ani) este acuzat de către fondatorul Football Leaks, portughezul Rui Pinto, că știa foarte bine despre neregulile financiare de la Manchester City și PSG încă din anul 2014, pe vremea când era secretar general la UEFA, și nu a făcut nimic în acest sens, ba chiar a încercat să le „acopere” pe cele două cluburi prin toate metodele avute la dispoziție la momentul respectiv.

Acuzații grave la adresa lui Gianni Infantino în contextul procesului celor de la Manchester City

Aceste dezvăluiri vin bineînțeles în contextul în care în primă instanță de încălcarea regulamentului financiar și astfel ar putea suporta consecințe extrem de grave în scurt timp, în mod evident dacă „cetățenii” vor fi găsiți vinovați și în urma apelului.

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De asemenea, și la PSG există de câțiva ani câteva prezumtive încălcări ale prevederilor financiare, dar până în acest moment nu s-a pus problema unor astfel de sancțiuni grave în ceea ce îi privește pe parizieni. Așadar, concluzia lui Pinto a fost una foarte dură. În viziunea sa, ar fi „cancerul fotbalului” și în consecință ar trebui să fie „eliminat” cât mai repede.

„În 2014, exista un om care era deja la curent cu neregulile de la Manchester City. Acel om conduce acum FIFA. Infamul Gianni Infantino, la acel moment secretar general al UEFA, a abuzat de autoritatea sa, a distribuit documente confidențiale și, pe termen scurt, a manevrat Camera de Investigații, făcând tot ce i-a stat în putință să se asigure că Manchester City și PSG abia dacă primesc o amendă, evitând o investigație mai adâncă care ar fi putut conduce la suspendări din Champions League.

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Toate aceste detalii au fost dezvăluite de asemenea și în Football Leaks. Date fiind acțiune sale ca secretar general al UEFA și, mai recent, ca președinte FIFA, pot spune doar că, în umila mea opinie, Gianni Infantino a devenit cancerul fotbalului și nu ar trebui să aibă loc în viitorul jocului”, a transmis Rui Pinto