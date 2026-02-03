Sport

Gianni Infantino, anunț uluitor despre Rusia și Israel! Care este planul președintelui FIFA: „Trebuie să facem asta”

Gianni Infantino a dezvăluit ce plan are FIFA cu privire la naționala Rusiei, suspendată de 4 ani din competițiile internaționale. Președintele forului mondial a vorbit și despre posibilitatea ca mai multe țări să boicoteze Cupa Mondială din cauza lui Donald Trump.
Bogdan Mariș
03.02.2026 | 21:29
Gianni Infantino anunt uluitor despre Rusia si Israel Care este planul presedintelui FIFA Trebuie sa facem asta
Gianni Infantino a dezvăluit ce plan are FIFA cu privire la Rusia și Israel. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
Naționalele Rusiei, dar și echipele de club din această țară, sunt suspendate din competițiile internaționale de la startul războiului din Ucraina. Președintele FIFA, Gianni Infantino, și-a exprimat dorința de a elimina suspendarea aplicată în 2022 de forul mondial, iar acesta nu a vrut să audă despre o pedeapsă similară pentru Israel.

Gianni Infantino dorește să elimine suspendarea Rusiei. Care este planul privind Israelul

Gianni Infantino a anunțat că își dorește ca suspendarea Rusiei să fie eliminată, iar președintele FIFA a spus că forul mondial caută variante pentru a pune acest lucru în aplicare cât mai curând. „Trebuie să facem asta. Cu siguranță. Pentru că această suspendare nu a realizat nimic, doar a creat mai multă frustrare și ură”, a declarat acesta.

Șeful FIFA a exclus din start și o eventuală suspendare a Israelului, pe care a catalogat-o drept „o înfrângere”, conform The Athletic, care citează Sky News. Întrebat dacă dorește să schimbe regulamentul FIFA pentru ca forul să nu mai aibă dreptul de a suspenda vreo națională, elvețianul a afirmat că „nu ar trebui să interzicem niciunei țări să joace fotbal din cauza acțiunilor unor lideri politici”.

Cum a comentat Gianni Infantino posibilitatea ca țările europene să boicoteze Cupa Mondială din cauza lui Donald Trump

În mai multe țări din Europa a fost propusă varianta unui boicot al Cupei Mondiale, din cauza acțiunilor lui Donald Trump. Președintele SUA și-a exprimat dorința de a anexa Groenlanda, teritoriu care aparține Danemarcei, țară care ar putea fi prezentă la turneul final care va avea loc în această vară.

Gianni Infantino a declarat că nu există posibilitatea unui boicot. „Cred că în această lume divizată și agresivă, avem nevoie de evenimente unde oamenii se pot întâlni în jurul unei pasiuni”, a declarat președintele FIFA.

Gianni Infantino, noi laude la adresa lui Donald Trump

Cunoscut pentru relația sa apropiată cu Donald Trump, Gianni Infantino a sărit din nou în apărarea controversatului politician, căruia i-a oferit „Premiul FIFA pentru Pace” la tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială. „Ar trebui să facem orice putem pentru a ajuta pacea. Ne gândeam de mai mult timp să oferim un premiu oamenilor care fac ceva.

Obiectiv, el (n.r. Donald Trump) îl merită. Nu doar Gianni Infantino a spus asta… există o câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace (n.r. Maria Corina Machado) care a spus asta. A jucat un rol esențial în rezolvarea conflictelor și în salvarea a mii de vieți”, a afirmat elvețianul.

