Gianni Infantino, anunț uluitor despre Rusia și Israel! Care este planul președintelui FIFA: „Trebuie să facem asta”

Naționalele Rusiei, dar și echipele de club din această țară, sunt suspendate din competițiile internaționale de la startul războiului din Ucraina. Președintele FIFA, Gianni Infantino, și-a exprimat dorința de a elimina suspendarea aplicată în 2022 de forul mondial, iar acesta nu a vrut să audă despre o pedeapsă similară pentru Israel.

Gianni Infantino dorește să elimine suspendarea Rusiei. Care este planul privind Israelul

Gianni Infantino a anunțat că își dorește ca suspendarea Rusiei să fie eliminată, iar președintele FIFA a spus că forul mondial caută variante pentru a pune acest lucru în aplicare cât mai curând. „Trebuie să facem asta. Cu siguranță. Pentru că această suspendare nu a realizat nimic, doar a creat mai multă frustrare și ură”, a declarat acesta.

Șeful FIFA a exclus din start și o eventuală suspendare a Israelului, pe care a catalogat-o drept „o înfrângere”, conform , care citează Sky News. Întrebat dacă dorește să schimbe regulamentul FIFA pentru ca forul să nu mai aibă dreptul de a suspenda vreo națională, elvețianul a afirmat că „nu ar trebui să interzicem niciunei țări să joace fotbal din cauza acțiunilor unor lideri politici”.

Cum a comentat Gianni Infantino posibilitatea ca țările europene să boicoteze Cupa Mondială din cauza lui Donald Trump

, din cauza acțiunilor lui Donald Trump. , țară care ar putea fi prezentă la turneul final care va avea loc în această vară.

Gianni Infantino a declarat că nu există posibilitatea unui boicot. „Cred că în această lume divizată și agresivă, avem nevoie de evenimente unde oamenii se pot întâlni în jurul unei pasiuni”, a declarat președintele FIFA.

Gianni Infantino, noi laude la adresa lui Donald Trump

Cunoscut pentru relația sa apropiată cu Donald Trump, Gianni Infantino a sărit din nou în apărarea controversatului politician, căruia . „Ar trebui să facem orice putem pentru a ajuta pacea. Ne gândeam de mai mult timp să oferim un premiu oamenilor care fac ceva.

Obiectiv, el (n.r. Donald Trump) îl merită. Nu doar Gianni Infantino a spus asta… există o câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace (n.r. Maria Corina Machado) care a spus asta. A jucat un rol esențial în rezolvarea conflictelor și în salvarea a mii de vieți”, a afirmat elvețianul.