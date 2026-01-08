Gianni Infantino anunță colaborarea care va schimba Cupa Mondială! Tehnologia AI acaparează stadioanele din America

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial din 2026 este așteptat de toate persoanele iubitoare de fotbal. Sute de milioane de persoane vor face deplasarea în cele trei țări gazdă pentru a fi alături de favoriții lor. Cu jumătate de an înainte ca turneul final să înceapă, Gianni Infantino a anunțat o colaborare care va schimba total Mondialul.

Gianni Infantino anunță colaborarea care va schimba Cupa Mondială

Gianni Infantino a fost prezent la Lenovo Tech World 2026, acolo unde președintele FIFA a anunțat colaborarea cu renumita companie multinațională de tehnologie. Obiectivul parteneriatului a fost dezvăluit de Yuanqing Yang, CEO-ul Lenovo.

ADVERTISEMENT

Mai exact, noul parteneriat își propune să aducă la Cupa Mondial Football AI Pro, avatare 3D ale jucătorilor bazate pe AI și noua generație Referee View, toate acestea fiind prezentate la Lenovo Tech World 2026.

FIFA și Lenovo au dezvăluit o serie de inovații tehnologice bazate pe inteligență artificială (AI), menite să îmbunătățească tehnologiile de arbitraj, capacitățile și performanța analizei meciurilor, precum și să crească implicarea fanilor, înaintea mult așteptatei Cupe Mondiale FIFA 2026, cu 48 de echipe.

ADVERTISEMENT

„Football AI” valorifică inteligența artificială avansată pentru a îmbunătăți și mai mult tehnologiile de arbitraj, a spori capacitățile de analiză a meciurilor și a stimula implicarea fanilor. „Football AI” reflectă angajamentul comun al FIFA și Lenovo de a moderniza și democratiza fotbalul prin tehnologie digitală și inteligență artificială.

ADVERTISEMENT

În calitate de Partener Tehnologic Oficial al FIFA pentru Cupa Mondială FIFA 2026 și Cupa Mondială Feminină FIFA 2027™, Lenovo furnizează dispozitive, infrastructură, software, soluții și servicii bazate pe AI pentru cele două competiții emblematice ale FIFA și pentru activitatea organismului de conducere a fotbalului mondial.

O inițiativă esențială pentru Cupa Mondială FIFA 2026 este Football AI Pro, un asistent inteligent bazat pe inteligență artificială generativă, creat pentru a oferi sprijin tuturor celor 48 de echipe participante din Canada, Mexic și Statele Unite. Această soluție reflectă dorința comună de a folosi inovația tehnologică nu doar pentru creșterea performanței la nivel de elită, ci și pentru reducerea diferențelor într-un sport tot mai dependent de date.

ADVERTISEMENT

În fotbalul de cel mai înalt nivel, accesul la analize avansate este adesea condiționat de resursele financiare și tehnice ale echipelor. Football AI Pro urmărește să diminueze acest dezechilibru, oferind tuturor celor 48 de participante la cel mai prestigios turneu fotbalistic aceleași instrumente performante de analiză, atât înainte, cât și după meciuri.

Toți fotbaliștii de la Cupa Mondială vor avea un avatar 3D

Susținut de soluțiile AI integrate ale Lenovo și construit pe baza modelului FIFA Football Language, Football AI Pro procesează sute de milioane de date fotbalistice colectate și administrate de FIFA, generând astfel analize validate sub formă de texte, materiale video, grafice și reprezentări 3D. Platforma va permite introducerea de solicitări în mai multe limbi și va oferi informații unitare pe parcursul întregului turneu, bazate pe milioane de date analizate pentru fiecare meci. Instrumentul este destinat utilizării înainte și după partide, exclusiv pentru analiză, nu și în timpul desfășurării jocului.

Avatarele 3D ale jucătorilor, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, marchează un pas important înainte în evoluția tehnologiei de ofsaid semi-automatizate. Jucătorii care vor lua parte la viitorul turneu mondial vor fi supuși unor scanări digitale rapide pentru a crea modele 3D extrem de precise. Fiecare scanare durează aproximativ o secundă și înregistrează cu mare acuratețe dimensiunile diferitelor părți ale corpului, permițând sistemului să urmărească jucătorii corect chiar și în situații de mișcare intensă sau vizibilitate redusă.

Mai mult, aceste modele 3D vor fi integrate în transmisiunea oficială, astfel încât deciziile de ofsaid luate prin sistemul VAR să poată fi prezentate într-un mod mai realist și mai atractiv, atât pentru spectatorii din stadion, cât și pentru publicul din fața ecranelor din întreaga lume.

Tehnologia a fost testată cu succes anul trecut, în cadrul Cupei Intercontinentale FIFA, când jucătorii echipelor CR Flamengo și Pyramids FC au fost scanați înaintea duelului din FIFA Challenger Cup. Sistemul a fost utilizat pe durata întregului meci, demonstrând că este pregătit să sprijine arbitrii și oficialii la Cupa Mondială FIFA 2026.

FIFA și Lenovo au lansat o nouă versiune Referee View

FIFA și Lenovo au prezentat și o versiune îmbunătățită a Referee View, dezvoltată pe baza testelor de succes ale ediției inițiale, realizate anul trecut la prima ediție a Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA.

Prin utilizarea unui software de stabilizare asistat de inteligență artificială, imaginile surprinse de camera purtată de arbitru sunt corectate în timp real, diminuând efectele mișcărilor rapide. Rezultatul constă într-o perspectivă „din interiorul jocului”, mult mai clară și mai captivantă pentru publicul din întreaga lume, contribuind la o mai bună transparență, înțelegere și implicare pe durata meciului.

Ce spune Gianni Infantino despre Cupa Mondială 2026

. e optimist că noua tehnologia AI va ajuta la experiența tuturor persoanelor implicate la turneul final.

„Cupa Mondială FIFA din 2026 va fi cel mai mare spectacol organizat vreodată pe planeta Pământ. Șapte milioane de oameni vor asista la cele 104 meciuri – 104 Super Bowl-uri – zeci de milioane de fani vor călători în America de Nord pentru a simți vibrația Cupei Mondiale FIFA, șase miliarde de oameni o vor urmări de acasă, iar lumea se va opri în loc.

FIFA și Lenovo adoptă pe deplin tehnologiile digitale și inteligența artificială «Football AI» pentru a sprijini echipele și oficialii meciurilor, oferind în același timp o experiență nouă, uimitoare, fanilor din întreaga lume. Cu Football AI Pro, vom democratiza accesul la date, punând la dispoziția tuturor echipelor participante cel mai complet set de analize fotbalistice și, în curând, și fanilor.

Noua generație Referee View ne va arăta imagini stabilizate cu ajutorul AI, care vor face experiența de vizionare unică – ca și cum te-ai afla chiar în centrul terenului, alături de jucători.

Iar avatarele 3D bazate pe AI vor asigura identificarea și urmărirea precisă a jucătorilor, un mare pas înainte în tehnologia de ofsaid semi-automatizată, oferind imagini excelente, decizii mai rapide și o înțelegere clară pentru toată lumea. Dar, desigur, acesta este doar începutul, așa că fanii din întreaga lume ar trebui să rămână conectați pentru mai multe evoluții interesante legate de Football AI și alte inovații, pe măsură ce FIFA și Lenovo creează experiențe de neuitat în lunile și anii următori”, a declarat Gianni Infantino, conform .

Lenovo, partener de încredere pentru FIFA

Președintele și CEO-ul Lenovo, Yuanqing Yang, a transmis că Cupa Mondială din 2026 va fi cea mai avansată, din punct de vedere tehnologic, din istorie.

„Cupa Mondială FIFA 2026, susținută de Lenovo AI, va fi cea mai avansată din punct de vedere tehnologic din istorie. Oferim soluții IT complete, îmbunătățind livrarea și experiența turneului la fiecare nivel.

Football AI Pro va schimba regulile jocului și abia așteptăm să îl vedem, alături de celelalte inovații dezvoltate împreună cu FIFA, utilizat la Cupa Mondială FIFA 2026”, a declarat Yuanqing Yang.