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. Turneul are parte de expunere globală uriașă, iar mai multe nume sonore din lumea fotbalului vor asista chiar la meciul ”micilor tricolori”.

Gianni Infantino și nume ”grele”, la România – Venezuela U17

Așa cum a obișnuit de-a lungul întregului său mandat, președintele FIFA este așteptat să urmărească din tribune duelul internațional dintre selecționata lui Mircea Diaconescu și Venezuela. Gianni Infantino a întârziat la partidă, fiind vizibil scaunul lăsat liber în absența sa.

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Pe lângă președintele forului mondial, alte personalități care au un cuvânt greu de spus în fotbal au venit să vadă România în acțiune. Unul dintre cele mai celebri oameni de fotbal care s-au aflat în tribuna terenului 9 de la Aspire a fost Arsene Wenger. Directorul de Dezvoltare Globală a Fotbalului la FIFA urmărea din lojă partida. Totuși, după numai 35 de minute de joc, a părăsit tribuna.

Pe lângă fostul antrenor al lui Arsenal, la câteva scaune distanță s-a aflat Nuno Gomes. Ambasadorul și consultantul extern în dezvoltarea fotbalului la FIFA a fost zărit în timp ce înregistra mai multe cadre din partidă, cu telefonul mobil. În jurul acestuia, mai mulți oficiali ai qatarezilor, îmbrăcați în dishdasha urmăreau duelul.

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Gianni Infantino vrea un nou mandat la șefia FIFA

Mandatul actualului președinte al FIFA se află spre final, însă nu renunță la dorința de a conduce forul mondial. Gianni Infantino și-a depus candidatura pentru un nou mandat, iar alegerile va avea loc pe data de 18 martie 2027, la Rabat, în Maroc. Totuși, actualul conducător al FIFA va avea concurență serioasă pentru a-și păstra scaunul.

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. Totul s-a întâmplat după ce, în septembrie, forul de la Paris și-a retras sprijinul și a cerut o reformă a modului în care este condusă FIFA. Oficialii francezi au criticat puternic inițiativa prin care investitorii privați ar fi putut cumpăra participații în cadrul unei companii care să gestioneze drepturile comerciale ale Cupei Mondiale. În cele din urmă, proiectul a fost retras.

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Cel de al treilea candidat pentru șefia FIFA vine din lumea asiatică a fotbalului. Este vorba despre Kohzo Tashima, un fost președinte al Federației Japoneze de Fotbal. Niponul are experiență și în cadrul forului mondial, fiind consilier FIFA. Kozho Tashima este considerat outsider-ul acestei curse, întrucât nu este susținut de nicio confederație continentală.