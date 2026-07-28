Gianni Infantino, chemat la raport în Congresul SUA! FIFA, anchetată

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, este în centrul atenției în Statele Unite. Șeful fotbalului mondial a fost invitat să apară în fața Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților. Congresul american vrea explicații despre legăturile dintre FIFA și administrația Donald Trump.

Gianni Infantino, solicitat să prezinte documente despre relația cu Trump

Congresmanul democrat Jamie Raskin i-a trimis o scrisoare lui Gianni Infantino. Acesta îi cere șefului FIFA mai multe informații despre contactele cu Donald Trump. Sunt vizate și discuțiile cu administrația americană. Raskin solicită toate documentele privind relația dintre FIFA și Trump Organization. Compania este afacerea de familie a președintelui american.

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avantaje oferite unor persoane apropiate lui Donald Trump. Lista include bani, cadouri, premii sau apariții publice. Congresmanul cere și o evidență a vizitelor la birourile FIFA din Miami și New York. În atenția sa a intrat și spațiul ocupat de forul mondial în Trump Tower din Manhattan.

Raskin a solicitat păstrarea tuturor comunicărilor dintre angajații FIFA și persoane apropiate administrației Trump. Cererea include mesajele trimise prin aplicații precum Signal, Telegram, WhatsApp, X sau Truth Social.

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Legăturile FIFA cu Donald Trump, analizate de Congresul SUA

Jamie Raskin a ridicat întrebări și despre dosarele de corupție din fotbalul internațional. Aceste anchete au început după scandalul FIFA din 2015. Democratul a făcut referire și la contractul de închiriere al FIFA din Trump Tower. Potrivit acestuia, organizația plătește aproximativ 480.000 de dolari pe an.

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Raskin susține că prețul ar fi mai mic decât valoarea reală a pieței. El consideră că relația dintre FIFA și Donald Trump trebuie analizată mai atent. „Aceste acțiuni par concepute pentru a-l determina pe președintele Trump și administrația lui să ia decizii în favoarea FIFA”, a transmis Jamie Raskin.

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Publicația The Athletic notează că Gianni Infantino ar putea să nu ajungă în fața comisiei. Democrații nu au majoritatea în Camera Reprezentanților. Situația s-ar putea schimba după alegerile parlamentare din noiembrie. Dacă democrații vor câștiga majoritatea, Raskin ar putea avea mai multă putere. Acesta ar putea ajunge la conducerea Comisiei Juridice. În această situație, ar putea emite citații oficiale.

Republicanii au reacționat deja la acuzațiile venite din partea democraților. Davis Ingle, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a apărat administrația Donald Trump. „Niciun alt președinte din istorie nu ar fi putut reuși performanța istorică pe care președintele Trump a realizat-o pentru poporul american și pentru întreaga lume”, a declarat reprezentantul Casei Albe.

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Relația dintre Gianni Infantino și Donald Trump, tot mai vizibilă

Apropierea dintre Gianni Infantino și Donald Trump a fost intens discutată în ultima perioadă. Cei doi au avut mai multe apariții publice împreună. În cadrul ceremoniei de tragere la sorți pentru grupele Campionatului Mondial, președintele FIFA i-a oferit lui Trump Premiul FIFA pentru Pace.

Distincția a fost creată recent. FIFA a motivat alegerea prin acțiunile lui Trump pentru promovarea păcii. Donald Trump a dezvăluit ulterior că l-a sunat pe Gianni Infantino în timpul competiției. Președintele american a vrut informații despre eliminarea atacantului Folarin Balogun. Câteva zile mai târziu, FIFA a decis ca jucătorul să nu mai primească suspendarea obișnuită după cartonașul roșu.

Un alt moment controversat a avut loc după finala competiției. Donald Trump a fost invitat să ofere trofeul câștigătoarei. Președintele american a rămas pe scenă alături de echipă. Momentul a generat numeroase reacții în spațiul public.