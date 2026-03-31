Gianni Infantino, declarații cu care l-ar putea enerva pe Donald Trump! Ce a spus președintele FIFA despre Iran la CM 2026

ADVERTISEMENT

Tensiunile geopolitice dintre Statele Unite și Iran, a decis să îndepărteze fostul regim de la Teheran, ar putea . Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat că nu există un plan de avarie în cazul în care Iran nu va putea să participe la competiția din SUA.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că Iranul va participa la Cupa Mondială de fotbal din 2026, în ciuda tensiunilor geopolitice și a conflictului din Orientul Mijlociu. Oficialul a subliniat că forul mondial își dorește ca naționala iraniană să fie prezentă la turneul final și că nu există o alternativă la acest plan. „Ne dorim ca Iran să joace. Nu există un plan B, C sau D, există doar planul A”, a afirmat Infantino într-un interviu acordat televiziunii mexicane.

ADVERTISEMENT

Potrivit șefului FIFA, echipa Iranului s-a calificat pe teren la turneul final și reprezintă atât cetățenii din țară, cât și diaspora iraniană, motiv pentru care organizația va face tot posibilul pentru a asigura participarea în cele mai bune condiții. Infantino a recunoscut totuși că situația politică este complicată, însă a insistat că obiectivul principal rămâne desfășurarea competiției cu toate cele 48 de echipe calificate.

Iranul ar urma să dispute meciurile din faza grupelor în Statele Unite, împotriva Noii Zeelande și Belgiei la Los Angeles și împotriva Egiptului la Seattle, iar cantonamentul echipei este planificat în Tucson, Arizona. FIFA nu ia în calcul, în acest moment, mutarea partidelor în Mexic, deși au existat discuții pe această temă din cauza tensiunilor politice.

ADVERTISEMENT

Reacția autorităților din SUA cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială

În același timp, autoritățile americane au transmis că se așteaptă ca Iranul să participe la turneu, în pofida solicitărilor de boicot venite din diferite zone politice și sportive. Oficialii implicați în organizarea Cupei Mondiale consideră că prezența tuturor echipelor calificate este esențială pentru buna desfășurare a competiției și pentru respectarea principiilor sportive. În schimb, liderul SUA a lansat o amenințare teribilă pentru inamici. „Pentru siguranța lor, iranienii nu ar trebui să calce în Statele Unite”, spunea Donald Trump, care are o relația apropiată de prietenie cu Gianni Infantino.

ADVERTISEMENT

Cupa Mondială din 2026, organizată în Statele Unite, Canada și Mexic, va avea loc între 11 iunie și 19 iulie și va fi prima ediție cu 48 de echipe participante. În acest context, FIFA continuă să insiste că turneul trebuie să rămână un eveniment sportiv global, în care calificarea obținută pe teren este criteriul decisiv pentru participare, iar Iranul face parte din acest plan fără nicio alternativă.