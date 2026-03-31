Gianni Infantino, declarații cu care l-ar putea enerva pe Donald Trump! Ce a spus președintele FIFA despre Iran la CM 2026

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a făcut un anunț important cu privire la participarea naționalei Iranului la Cupa Mondială din vară. Cum l-a contrat, de fapt, Donald Trump
Mihai Alecu
31.03.2026 | 17:00
Anunțul făcut de Gianni Infantino despre participarea Iranului la Cupa Mondială. Foto: Hepta
Tensiunile geopolitice dintre Statele Unite și Iran, după ce Donald Trump a decis să îndepărteze fostul regim de la Teheran, ar putea să nu afecteze Cupa Mondială. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat că nu există un plan de avarie în cazul în care Iran nu va putea să participe la competiția din SUA.

Anunțul făcut de președintele FIFA. Iran ar putea participa la Cupa Mondială din SUA

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că Iranul va participa la Cupa Mondială de fotbal din 2026, în ciuda tensiunilor geopolitice și a conflictului din Orientul Mijlociu. Oficialul a subliniat că forul mondial își dorește ca naționala iraniană să fie prezentă la turneul final și că nu există o alternativă la acest plan. „Ne dorim ca Iran să joace. Nu există un plan B, C sau D, există doar planul A”, a afirmat Infantino într-un interviu acordat televiziunii mexicane.

Potrivit șefului FIFA, echipa Iranului s-a calificat pe teren la turneul final și reprezintă atât cetățenii din țară, cât și diaspora iraniană, motiv pentru care organizația va face tot posibilul pentru a asigura participarea în cele mai bune condiții. Infantino a recunoscut totuși că situația politică este complicată, însă a insistat că obiectivul principal rămâne desfășurarea competiției cu toate cele 48 de echipe calificate.

Iranul ar urma să dispute meciurile din faza grupelor în Statele Unite, împotriva Noii Zeelande și Belgiei la Los Angeles și împotriva Egiptului la Seattle, iar cantonamentul echipei este planificat în Tucson, Arizona. FIFA nu ia în calcul, în acest moment, mutarea partidelor în Mexic, deși au existat discuții pe această temă din cauza tensiunilor politice.

„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei...
Digi24.ro
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov

Reacția autorităților din SUA cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială

În același timp, autoritățile americane au transmis că se așteaptă ca Iranul să participe la turneu, în pofida solicitărilor de boicot venite din diferite zone politice și sportive. Oficialii implicați în organizarea Cupei Mondiale consideră că prezența tuturor echipelor calificate este esențială pentru buna desfășurare a competiției și pentru respectarea principiilor sportive. În schimb, liderul SUA a lansat o amenințare teribilă pentru inamici.  „Pentru siguranța lor, iranienii nu ar trebui să calce în Statele Unite”, spunea Donald Trump, care are o relația apropiată de prietenie cu Gianni Infantino.

Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digisport.ro
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României

Cupa Mondială din 2026, organizată în Statele Unite, Canada și Mexic, va avea loc între 11 iunie și 19 iulie și va fi prima ediție cu 48 de echipe participante. În acest context, FIFA continuă să insiste că turneul trebuie să rămână un eveniment sportiv global, în care calificarea obținută pe teren este criteriul decisiv pentru participare, iar Iranul face parte din acest plan fără nicio alternativă.

Problema medicală cu care se confruntă soția lui Leonard Doroftei. A ajuns pe...
Fanatik
Problema medicală cu care se confruntă soția lui Leonard Doroftei. A ajuns pe masa de operație
România U21 – San Marino U21, live video în preliminariile Euro U21. Cine...
Fanatik
România U21 – San Marino U21, live video în preliminariile Euro U21. Cine transmite partida
Doctorii i-au interzis lui Mircea Lucescu să vadă la TV Slovacia – România!...
Fanatik
Doctorii i-au interzis lui Mircea Lucescu să vadă la TV Slovacia – România! Deși proaspăt operat, „Il Luce” a rămas perplex: „Cum adică să nu mă uit la meci?!”
A văzut contrele dintre Decebal Rădulescu și Ilie Dumitrescu și a reacționat: 'Îl...
iamsport.ro
A văzut contrele dintre Decebal Rădulescu și Ilie Dumitrescu și a reacționat: 'Îl portretizezi ca fiind un dictator'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!