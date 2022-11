Gianni Infantino, discurs eveniment înainte de startul Cupei Mondiale: ”Azi mă simt qatarez, arab, african, gay!”

World Cup 2022 a rămas în ultimii 12 ani imaginea unui turneu final poleit cu aur, dar putred la interior. Încă din 2010, când Qatar a fost desemnată gazdă a competiției, .

Gianni Infantino, conferință manifest înaintea Cupei Mondiale

Qatarezii au fost acuzați de condițiile în care migranții sunt aduși din țări sărace ale Asiei și Africii pentru a lucra în condiții inumane la construirea și modernizarea stadioanelor și infrastructurii, iar de curând li s-a reproșat că , astfel încât tribunele să aibă cât mai puține locuri goale.

ADVERTISEMENT

Gazdele turneului final s-au apărat cu vehemență, iar cu o singură zi înaintea startului marelui eveniment președintele FIFA, Gianni Infantino, a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre situația migranților și s-a plasat de partea Qatarului.

”Azi mă simt qatarez, arab, african, gay, persoană cu dizabilităţi, migrant. Şi ceea ce simt îmi aduce aminte de povestea mea. Sunt fiul unor migranţi. Părinţii mei au muncit din greu, în condiţii foarte foarte grele. Nu în Qatar. În Elveţia.

ADVERTISEMENT

Îmi amintesc foarte bine ce drepturi au avut migranţii în Elveţia. Îmi aduc aminte cum au fost trataţi migranţii la graniţă, ştiu ce s-a întâmplat cu paşapoartele, cu analizele medicale. Când am venit la Doha, pentru prima dată după ce am fost ales preşedinte FIFA, am vrut să văd în ce condiţii lucrau muncitorii.

Le-am spus că nu este bine şi că trebuie să facă ceva în acest sens. Simt şi alte lucruri aici. Bineînţeles, nu sunt qatarez, african, gay, persoană cu dizabilităţi, migrant, dar simt în felul acesta”, a declarat Infantino.

ADVERTISEMENT

Infantino, probleme în copilările

Președintele FIFA a ținut să amintească ce probleme a întâmpinat ca imigrant italian în Elveția și a povestit că a trecut peste toate acestea reușind să-și facă tot mai mulți prieteni.

”Ştiu ce înseamnă să fii agresat într-o ţară străină, în şcoală. Am fost italian, roşcat, cu pistrui. Nu vorbeam germană. Şi ce faci atunci? Mergi în camera ta, plângi şi apoi încerci să îţi faci prieteni. Şi vrei ca prin aceşti prieteni să îţi faci alţii. Nu te apuci să insulţi, te apuci să îţi faci prieteni. Şi asta ar trebui să facem.

ADVERTISEMENT

Ni s-au spus multe lucruri despre europeni, despre oamenii din Vest. Eu sunt european, nu simt. Ceea ce am făcut noi în ultimii 3000 de ani în lume, ar trebui să ne cerem scuze pentru următorii 3000 de ani lumii”, a continuat el.

ADVERTISEMENT

Petrolul, qatarezii și migranții

Gianni Infantino a ținut să puncteze faptul că în afară de FIFA și de statul qatarez nimănui altcuiva nu-i pasă de situația oamenilor veniți să muncească aici și i-a arătat cu degetul pe oamenii de afaceri din întreaga lume.

”Am venit în urmă cu şase ani aici şi am mers să văd cum trăiesc migranţii. Câţi oameni de afaceri din întreaga lume s-au adresat migranţilor? Niciunul. Dacă se schimbă legea, se diminuează profitul. FIFA generează mai puţin ca orice astfel de companie din Qatar.

Nu trebuie să apăr Qatar, se apără singură. Eu trebuie să apăr fotbalul. Dacă nu era petrol, nimănui nu îi păsa. Acum fiecare vine şi vrea ceva. Dar cui îi pasă de muncitori? FIFA, fotbalul, Cupa Mondială şi cred că şi Qatar.

Am explicat în urmă cu câteva zile ce facem la această Cupă Mondială pentru persoanele cu dizabilităţi. Sunt un miliard de persoane cu dizabilităţi. Nimănui nu îi pasă. Pentru orice minoritate care suferă abuzuri trebuie să luptăm”, a încheiat Infantino.