Gianni Infantino, în pericol să-și piardă postul! UEFA, susținere masivă pentru înlăturarea președintelui FIFA

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După eșecul înregistrat cu privatizarea Cupei Mondiale, Gianni Infantino ar mai putea să primească o lovitură de proporții. UEFA are o susținere tot mai mare în încercarea de a-l îndepărta de la președinția FIFA.

UEFA nu-l mai vrea pe Gianni Infantino în funcția de președinte FIFA

Gianni Infantino conduce forul mondial de 10 ani și, deocamdată, este singurul candidat pentru alegerile din primăvară. Însă, scandalul creat în jurul ar putea să-i fie fatal.

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Deși , UEFA a anunțat că și-a pierdut încrederea în Infantino și a început să lucreze deja la un plan pentru ca acesta să aibă contracandidați puternici la alegerile viitoare.

”UEFA mulțumește tuturor fanilor, ligilor, cluburilor, jucătorilor, persoanelor fizice, asociațiilor și confederațiilor care s-au opus schemei, alături de numeroșii prim-miniștri, șefi de stat și comentatori care i-au demonstrat președintelui FIFA că fotbalul nu este de vânzare.

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Nu putem continua așa cu scheme secrete cu termene accelerate, puse la cale de atac de persoane fără chip și cu beneficii dubioase pentru joc. Trebuie să-i identificăm pe cei responsabili și să-i tragem la răspundere.

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Este corect ca, în zilele și săptămânile următoare, UEFA să colaboreze cu asociațiile sale și în strânsă cooperare cu alte confederații pentru a reflecta asupra modului în care s-a întâmplat acest lucru și pentru a concepe un plan care să se asigure că nu se va mai întâmpla.

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Această analiză ar trebui să fie amănunțită și fundamentală. Nicio opțiune nu ar trebui exclusă. Actuala conducere FIFA nu a pierdut doar încrederea UEFA, ci și pe cea a multor altor membri ai familiei fotbalului”, a fost mesajul forului european.

UEFA welcomes FIFA’s withdrawal of plans to sell a stake in the World Cup — UEFA (@UEFA)

Federațiile europene au luat atitudine

La scurt timp UEFA a primit susținere masivă din partea mai multor asociații importante de pe bătrânul continent. Englezii și olandezii vor și ei ca Gianni Infantino să dispară de la conducerea FIFA.

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”Susținem pe deplin poziția UEFA. Este timpul pentru o revizuire completă și amănunțită a conducerii și guvernanței FIFA pentru a se asigura că fotbalul global este condus transparent, în interesul superior al celor 211 națiuni membre și cu gestionarea pe termen lung a fotbalului în centrul preocupărilor sale”, a fost mesajul Federației Engleze de Fotbal.

We fully support UEFA’s position. It is time for a full and robust review of FIFA’s leadership and governance to ensure that the global game is run transparently, for the benefit of all 211 member nations and with the long term stewardship of football at its heart. — The FA (@FA)

”Retragerea propunerii nu rezolvă problema pentru KNVB. Modul în care s-a desfășurat acest proces a dus la o prăbușire fundamentală a încrederii în președintele FIFA, Gianni Infantino. KNVB nu mai are încredere în conducerea sa”, a anunțat și forul de conducere al fotbalului olandez.

De KNVB is blij dat de FIFA het voorstel heeft ingetrokken. Dat is een belangrijk en verstandig besluit. Vanaf het begin hebben wij, samen met de UEFA en de andere Europese bonden, duidelijk gemaakt dat zowel de inhoud van het voorstel als de manier waarop het tot stand is… — KNVB (@KNVB)

De asemenea, CONCACAF, organismul de conducere al fotbalului din America de Nord, Centrală și Caraibe, a cerut schimbări masive la conducerea FIFA. ”O propunere de o asemenea amploare nu ajunge în acest stadiu din întâmplare.

Este un simptom al unei conduceri care a încetat să pună fotbalul pe primul loc. Acest act recent, unilateral și flagrant, de guvernare și conducere defectuoasă urmează un model de greșeli și comportamente similare. Acum trebuie să aibă loc o revizuire completă a acestei conduceri”, a precizat CONCACAF.

Președintele La Liga vrea îndepărtarea lui Infantino

O reacție extrem de virulentă a avut și președintele La Liga, Javier Tebas. El consideră că retragerea proiectului nu rezolvă problema de la vârful ierarhiei FIFA și cere plecarea lui Gianni Infantino.

”Problema nu a fost niciodată o singură propunere. Problema o reprezintă un model de guvernanță care concentrează puterea, reduce mecanismele de control și echilibru și îi marginalizează pe cei afectați direct de deciziile sale. Din toate aceste motive, consider că Gianni Infantino nu trebuie să rămână la conducerea FIFA.

Fotbalul mondial are nevoie de o nouă conducere care să-i modernizeze guvernanţa, să-i redobândească credibilitatea instituțională și să elaboreze deciziile viitoare prin consens cu părțile implicate, evaluând în prealabil impactul lor sportiv, economic și social, în loc să le impună unilateral. Retragerea unei propuneri nu șterge tot ce s-a întâmplat. Este doar vârful aisbergului”, a scris Tebas, pe rețelele de socializare.

INFANTINO NO DEBE CONTINUAR.

Que la FIFA haya retirado su propuesta de privatizar sus competiciones es una buena noticia. Pero sería un grave error pensar que con ello se ha resuelto el problema de gobernanza. Las confederaciones,asociaciones, Ligas ,jugadores… no deberían… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier)

Cine îl susține pe Gianni Infantino

În ciuda numeroaselor critici, Gianni Infantino nu și-a pierdut chiar toată susținerea. Deși nu a fost de acord cu planul de privatizare al Cupei Mondiale, președintele Federației Marocane de Fotbal, Fouzi Lekjaa, a decis să rămână, în continuare, alături de președintele FIFA.

”Progresele înregistrate în ultimii ani prin programele de dezvoltare ale FIFA, în special în Africa, reprezintă o realizare valoroasă care trebuie păstrată în beneficiul tuturor asociațiilor membre. În acest context, în ciuda importanței reformei propuse, unitatea familiei mondiale a fotbalului trebuie să primeze asupra oricăror divergențe pe care aceasta le-ar fi putut genera”, a anunțat Lekjaa.

Şeicul Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, președintele Federației din Qatar, l-a asigurat, de asemenea, pe Infantino de sprijinul său. ”Salutăm decizia președintelui FIFA, Gianni Infantino, de a retrage propunerea FIFA Forward Enterprise în interesul comunității fotbalistice mondiale.

Deși propunerea avea merite, apreciem înțelepciunea de a acorda prioritate unității dintre federațiile membre. Federația de Fotbal din Qatar susține pe deplin eforturile președintelui Infantino de a continua dezvoltarea și consolidarea fotbalului la nivel global”, a afirmat şeicul Hamad.