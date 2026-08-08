Sport

Gianni Infantino, încă un scandal de proporții! Este acuzat că și-a plătit amanta din banii UEFA cu o sumă din șase cifre

Încă un scandal de proporții cu Gianni Infantino în prim-plan! Acuzații grave la adresa președintelui FIFA: totul s-ar fi petrecut când el era încă secretar general al UEFA
Catalin Oprea
08.08.2026 | 07:18
Gianni Infantino inca un scandal de proportii Este acuzat ca sia platit amanta din banii UEFA cu o suma din sase cifre
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Gianni Infantino, alături de soția sa (stânga - Leena Al Ashqar) și fiica sa (dreapta). Foto: hepta.ro.
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Gianni Infantino (56 de ani) se află în prezent, după cum se știe deja destul de bine de altfel, în centrul unui scandal monstruos la nivel internațional. Totul a început după ce președintele FIFA a anunțat că are în plan să atragă anumiți investitori privați în cadrul acestei organizații. Ideea a fost respinsă vehement de către UEFA, dar și de alte confederații.

Un nou scandal de proporții, cu Gianni Infantino în prim-plan

Ulterior, după ce a văzut ce amploare a căpătat această controversă, elvețianul a făcut un pas în spate, iar FIFA chiar și-a prezentat scuzele pentru neplăcerile create cu această ocazie. La scurt timp, forul condus de Infantino a mai generat și alte tensiuni, după ce s-a aflat că s-ar dori ca finala Campionatului Mondial din 2030 să fie organizată în Maroc, la Casablanca. 

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Iar acum, în acest context oricum foarte tensionat deci, în presa internațională a mai apărut o informație, menită în mod clar că „dinamiteze” și mai mult poziția lui Gianni Infantino. Potrivit The Telegraph, actualul președinte FIFA, pe vremea când încă era secretar general la UEFA, în ciuda faptului că este căsătorit și are patru copii, ar fi avut la un moment dat o „aventură” cu o femeie angajată atunci în cadrul forului de la Nyon.

De ce este acuzat acum președintele FIFA

Pe parcursul acelei relații, respectiva a fost avansată în funcție, iar, când s-a pus problema să plece din organizație, pentru că începuse să se afle despre apropierea ei de Infantino, UEFA ar fi trimis-o să facă un master în Administrarea Afacerilor la o școală de profil. Conform sursei citate, forul continental ar fi plătit pentru cursurile respective, iar în total s-ar fi ajuns chiar la o „sumă de șase cifre”.

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În mod așteptat, un purtător de cuvânt din cadrul FIFA, contactat special în acest sens vineri seară, a susținut că aceste acuzații la adresa lui Infantino ar fi nefondate: „Președintele FIFA Gianni Infantino infirmă cu putere aceste acuzații, iar ele sunt în mod categoric neadevărate. Orice insinuare de comportament necorespunzător sau de încălcare a statutului sau regulilor este defăimătoare.

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Niciun angajat al UEFA sau FIFA nu s-a plâns vreodată de comportamentul domnului Infantino deoarece nu a existat niciodată vreun incident în care el să fi fost implicat. Toate acțiunile companiei referitoare la angajați, inclusiv orice plecare sau plată compensatorie, au fost aprobate de directorii avizați în conformitate cu regulile aflate în vigoare”. 

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