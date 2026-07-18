Gianni Infantino l-a elogiat public pe Donald Trump înaintea finalei Campionatului Mondial: „Cea mai bună ediție din istorie”

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Criticat extrem de dur pentru felul cum au decurs lucrurile la actuala ediție a Cupei Mondiale, Gianni Infantino este convins că Spania – Argentina este finala perfectă și va fi urmărită de miliarde de fani în întreaga lume. Președintele FIFA l-a lăudat pe Donald Trump pentru buna desfășurare a turneului final din SUA, Canada și Mexic

Spania – Argentina, finala de vis în viziunea lui Gianni Infantino

Președintele FIFA nu s-a ferit să-și arate entuziasmul pentru faptul că finala Mondialului se va disputa între Spania și Argentina. El le consideră cele mai bune două echipe ale turneului final și crede că și-au meritat pe deplin locul în ultimul act.

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”Această finală este o binecuvântare de la zeii fotbalului. Îi avem pe Messi, Lamine Yamal și mulți alți jucători excepționali. Este incredibil. Există Messi, există Lamine Yamal, dar există și acea fotografie. Este incredibilă.

Sunt cele mai bune două echipe. Au meritat să fie în această finală și au jucat excepțional de bine. Nu a fost ușor să ajungem aici. Au fost 48 de echipe, meciuri incredibile și o Cupă Mondială foarte provocatoare.

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Va fi ca niște artificii. Va fi incredibil. Lumea se va opri. Trei miliarde de oameni vor urmări cum se termină această Cupă Mondială”, a declarat Gianni Infantino, pentru publicația spaniolă .

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Cum a catalogat ediția 2026 a Cupei Mondiale

Președintele forului mondial a mărturisit că această ediție a Cupei Mondiale i-a întrecut chiar și lui așteptările și spus răspicat că este cel mai bun turneu final din istorie, mai ales că nu au existat nici incidente majore între suporteri.

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”Cupa Mondială este absolut spectaculoasă, unică și incredibilă. Cei mai buni jucători, cele mai bune echipe, oamenii, stadioanele sunt pline și este o sărbătoare totală. Lumea se oprește și privește. Este cea mai bună ediție din istorie, din trecut, din prezent și ne pregătește pentru viitor.

Mi-am imaginat că va fi mare, dar nu așa. Nu la această scară, cu această atmosferă, această sărbătoare și această energie. Există un sentiment de fericire în întreaga lume. Desigur, când pierzi ești trist, dar oamenii au venit de peste tot să sărbătorească fotbalul. Nu am avut niciun incident.

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Au jucat toți campionii, dar și echipe noi și țări noi. Am văzut povești pe care numai fotbalul le poate scrie și transforma în legendă. Este cea mai bună Cupă Mondială din istorie”, a afirmat Gianni Infantino.

Controverse în jurul lui Infantino la CM 2026

Șeful fotbalului mondial a fost criticat pentru anumite decizii și gesturi de la Cupa Mondială 2026. El a fost acuzat în numeroase rânduri că FIFA a favorizat prin arbitraje Argentina să ajungă în finala împotriva Spaniei, care se va desfășura duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe MetLife Stadium din New York/New Jersey.

El a fost surprins în tribune la meciul Argentina – Egipt, din optimile de finală, când a avut o reacție de supărare în momentul în care africanii au marcat golul de 2-0. În cele din urmă, sud-americanii au întors soarta jocului și s-au impus cu 3-2, dar la final a fost un , învinșii considerând că arbitrajul a fost în favoarea campionilor mondiali en-titre.

Un alt moment controversat a fost cel în care la intervenția lui Donald Trump s-a decis ștergerea cartonașului roșu primit de atacantul american Folarin Balogun. , dar a precizat că nu s-a influențat hotărârea comisiei.