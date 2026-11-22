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Gianni Infantino a primit un ajutor important în cursa pentru un nou mandat la . Toate cele 10 federații din America de Sud și-au anunțat susținerea pentru actualul președinte, într-un moment în care acesta se confruntă cu opoziție puternică din partea mai multor asociații europene. Alegerile sunt programate în martie 2027.

Gianni Infantino este susținut de toate federațiile Americii de Sud pentru alegerile FIFA!

Confederația Sud-Americană de Fotbal (CONMEBOL) a confirmat sprijinul unanim pentru candidatura lui Gianni Infantino. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni a consiliului desfășurate la Barranquilla, în Columbia, înaintea finalei Copa Sudamericana. Astfel, Argentina, Brazilia, Chile, Uruguay, Paraguay, Peru, Bolivia, Ecuador, Columbia și Venezuela și-au exprimat susținerea pentru actualul conducător al .

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Anunțul a fost facut de Președintele CONMEBOL, Alejandro Dominguez. În comunicatul oficial, confederația a justificat alegerea prin aprecierea față de activitatea liderului FIFA și schimbările realizate în fotbal în ultimii ani. Cele zece voturi reprezintă un plus important pentru Infantino, care încearcă să-și consolideze poziția înaintea scrutinului.

„Consiliul CONMEBOL, reunit vineri în Barranquilla, a ratificat în unanimitate sprijinul ferm pentru candidatura lui Gianni Infantino la președinția FIFA!”, a transmis Alejandro Dominguez. De asemenea, pe site-ul oficial, CONMEBOL a mai punctat astfel: „Această decizie reprezintă o recunoaștere a conducerii actualului președinte al FIFA și a transformărilor pozitive aflate în desfășurare în fotbal”.

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Infantino are adversari puternici în Europa

Susținerea sud-americană vine într-o perioadă tensionată pentru președintele FIFA. Mai multe federații europene și-au retras sprijinul pentru candidatura sa, după controversa provocată de proiectul FIFA Forward Enterprise. Inițiativa urmărea atragerea unor investitori privați într-o entitate comercială care ar fi administrat drepturi asociate competițiilor importante, inclusiv Cupei Mondiale. Planul a fost abandonat ulterior în urma criticilor.

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Franța a mers mai departe și îl susține pe Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, care va candida împotriva lui Infantino. În cursă se află și japonezul Kozo Tashima, fost președinte al Federației Japoneze de Fotbal. Potrivit unei estimări publicate de „ ”, Infantino ar avea în acest moment aproximativ 142 de voturi, în timp ce 71 de federații s-ar opune realegerii sale. Cifrele trebuie privite însă cu precauție: susținerea anunțată de o confederație nu garantează automat că fiecare federație membră va vota în același fel.

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Când au loc alegerile FIFA și de câte voturi are nevoie Gianni Infantino

Scrutinul pentru președinția FIFA este programat pe 18 martie 2027, la Congresul organizației care va avea loc la Rabat, în Maroc. Infantino conduce forul mondial din 2016 și urmărește să obțină un nou mandat, care i-ar permite să rămână în funcție până în 2031. FIFA are 211 asociații membre, iar pentru a câștiga este nevoie de cel puțin 106 voturi. În cazul în care niciun candidat nu obține majoritatea de două treimi în primul tur, competiția continuă, iar în turul următor este suficientă majoritatea simplă.

Infantino beneficiază și de susținerea anunțată de alte organizații continentale, printre care Confederațiile Africane și Asiatice, precum și Uniunea Caraibiană de Fotbal. Totuși, opoziția europeană și apariția unor contracandidați transformă scrutinul din 2027 într-o confruntare ceva mai complicată decât realegerea fără adversar din 2023.