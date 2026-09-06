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FIFA a confirmat oficial faptul că (56 de ani) va candida pentru un nou mandat la alegerile din 2027, punând capăt speculațiilor apărute în ultimele luni cu privire la viitorul său. Anunțul vine direct prin intermediul unui purtător de cuvânt al FIFA, care a transmis pentru Sky News că „nimic nu s-a schimbat”, iar elvețianul își menține decizia făcută publică încă din aprilie.

Gianni Infantino, urmărit de reporterii Sky News, a refuzat să răspundă întrebărilor despre viitorul său!

Confirmarea apare într-un moment tensionat pentru președintele FIFA, care în ultimele săptămâni a evitat să răspundă întrebărilor legate de viitorul său, în special după scandalul uriaș privind tentativa de vânzare parțială a Cupei Mondiale către investitori privați — un plan care a declanșat revoltă în rândul UEFA și al altor federații.

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Sky News l-a interceptat pe Infantino în Polonia, la deschiderea Campionatului Mondial feminin U20, unde președintele FIFA a vorbit pentru prima dată cu presa externă după izbucnirea scandalului. Totuși, Infantino nu a oferit niciun răspuns concret despre intenția de a candida sau despre presiunile care îl vizează. A preferat să vorbească vag despre „misiunea de a dezvolta fotbalul” și despre turneu, promițând că „va avea multe de spus”, dar „nu astăzi”.

În timp ce se îndrepta spre stadion, Infantino a refuzat să răspundă întrebărilor Sky News privind următoarele aspecte: dacă va candida pentru un nou mandat la conducerea FIFA în 2027, dacă a luat în calcul demisia și dacă presiunile UEFA îl pot forța să renunțe. Tăcerea sa au alimentat speculațiile, mai ales că UEFA a lansat o campanie publică pentru a-l îndepărta din funcție, acuzându-l de lipsă de transparență și de încercarea de a privatiza competițiile FIFA.

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FIFA a clarificat situația: „Gianni Infantino va candida! Punct.”

După momentul tensionat din Polonia, le-a transmis un mesaj ferm celor de la : „Președintele FIFA a anunțat în aprilie că va candida pentru realegere în 2027. Nimic nu s-a schimbat de atunci. Punct.”. Astfel, Infantino intră oficial în cursa pentru un nou mandat, în ciuda opoziției puternice din Europa și a presiunilor politice din interiorul fotbalului mondial.

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Controversa care a zguduit FIFA în ultimele luni este legată de planul lui Infantino de a crea o entitate separată — FIFA Forward Enterprise — și de a vinde o parte din drepturile competițiilor majore către investitori privați. UEFA a considerat planul o „trădare” și o „amenințare la adresa fotbalului mondial”, acuzând lipsa de transparență și faptul că proiectul ar fi fost „conceput în secret”. Sky News a relatat că peste 90 de federații sunt împotriva planului, iar unele au discutat chiar despre boicotarea Cupei Mondiale dacă Infantino merge mai departe cu proiectul.