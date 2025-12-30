Gianni Infantino, mesaj direct după ce fanii s-au revoltat că biletele de la Cupa Mondială din 2026 sunt de trei ori mai scumpe: „Fără FIFA nu ar exista fotbal”

PPrețul biletelor de la Cupa Mondială din 2026 va fi de trei ori mai mare față de ediția precedentă, cea organizată în Qatar. Fanii s-au revoltat când au auzit acest lucru, iar Gianni Infantino a venit cu o explicație oficială.
Football Supporters’ Association (FSA) a criticat dur faptul că structura de prețuri de la Campionatul Mondial de anul viitor a mărit tariful de trei ori față de ediția precedentă, cea organizată în Qatar.
De exemplu, cel mai ieftin pentru finala de la New Jersey costă nu mai puțin de 3.119 de lire sterline. În acest context, președintele FIFA a venit cu o explicație. Mai exact, Gianni Infantino a prezentat că există o cerere foarte mare a tichetelor, iar în primele 15 zile a existat o cerere de 150 milioane de astfel de exemplare.
„Avem între șase și șapte milioane de bilete puse în vânzare, iar în 15 zile am primit 150 de milioane de cereri. Asta înseamnă 10 milioane de cereri pe zi. Arată cât de puternică este Cupa Mondială.
În aproape 100 de ani de existență a Cupei Mondiale, FIFA a vândut în total 44 de milioane de bilete. Așadar, în două săptămâni am fi putut umple 300 de ediții ale Cupei Mondiale. Imaginați-vă. Este absolut nebunesc”, a declarat Infantino luni, 29 decembrie, la World Sports Summit din Dubai.
În continuare, Gianni Infantino a expus că există și bilete care valorează doar 45 de lire sterline, aici punctând faptul că forul mondial a ascultat de recenziile negative. Totodată, președintele FIFA a amintit faptul că toate veniturile obținute vor fi investite tot în fotbal.
„Ceea ce este esențial este ca veniturile generate să se întoarcă în fotbal, în întreaga lume. Fără FIFA, nu ar exista fotbal în 150 de țări. Fotbalul există datorită acestor venituri pe care le generăm, din și cu Cupa Mondială, și pe care le reinvestim la nivel global”, a mai spus Gianni Infantino.