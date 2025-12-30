Sport

Gianni Infantino, mesaj direct după ce fanii s-au revoltat că biletele de la Cupa Mondială din 2026 sunt de trei ori mai scumpe: „Fără FIFA nu ar exista fotbal”

Gianni Infantino a răspuns contestatorilor după ce biletele de la Cupa Mondială din 2026 sunt de trei ori mai scumpe decât ediția precedentă. Ce mesaj a oferit președintele FIFA.
Iulian Stoica
30.12.2025 | 11:37
Gianni Infantino mesaj direct dupa ce fanii sau revoltat ca biletele de la Cupa Mondiala din 2026 sunt de trei ori mai scumpe Fara FIFA nu ar exista fotbal
ULTIMA ORĂ
Gianni Infantino, mesaj direct după ce fanii s-au plâns de prețurile biletelor de la Mondial. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

PPrețul biletelor de la Cupa Mondială din 2026 va fi de trei ori mai mare față de ediția precedentă, cea organizată în Qatar. Fanii s-au revoltat când au auzit acest lucru, iar Gianni Infantino a venit cu o explicație oficială.

Gianni Infantino, mesaj direct după ce fanii s-au revoltat că biletele de la Cupa Mondială din 2026 sunt de trei ori mai scumpe

Football Supporters’ Association (FSA) a criticat dur faptul că structura de prețuri de la Campionatul Mondial de anul viitor a mărit tariful de trei ori față de ediția precedentă, cea organizată în Qatar.

ADVERTISEMENT

De exemplu, cel mai ieftin pentru finala de la New Jersey costă nu mai puțin de 3.119 de lire sterline. În acest context, președintele FIFA a venit cu o explicație. Mai exact, Gianni Infantino a prezentat că există o cerere foarte mare a tichetelor, iar în primele 15 zile a existat o cerere de 150 milioane de astfel de exemplare.

„Avem între șase și șapte milioane de bilete puse în vânzare, iar în 15 zile am primit 150 de milioane de cereri. Asta înseamnă 10 milioane de cereri pe zi. Arată cât de puternică este Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la...
Digi24.ro
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea

În aproape 100 de ani de existență a Cupei Mondiale, FIFA a vândut în total 44 de milioane de bilete. Așadar, în două săptămâni am fi putut umple 300 de ediții ale Cupei Mondiale. Imaginați-vă. Este absolut nebunesc”, a declarat Infantino luni, 29 decembrie, la World Sports Summit din Dubai.

ADVERTISEMENT
L-a băgat în spital cu un pumn năpraznic, dar urmarea a impresionat pe...
Digisport.ro
L-a băgat în spital cu un pumn năpraznic, dar urmarea a impresionat pe toată lumea

Gianni Infantino susține că sunt bilete accesibile la WC 2026

În continuare, Gianni Infantino a expus că există și bilete care valorează doar 45 de lire sterline, aici punctând faptul că forul mondial a ascultat de recenziile negative. Totodată, președintele FIFA a amintit faptul că toate veniturile obținute vor fi investite tot în fotbal.

„Ceea ce este esențial este ca veniturile generate să se întoarcă în fotbal, în întreaga lume. Fără FIFA, nu ar exista fotbal în 150 de țări. Fotbalul există datorită acestor venituri pe care le generăm, din și cu Cupa Mondială, și pe care le reinvestim la nivel global”, a mai spus Gianni Infantino.

ADVERTISEMENT
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut...
Fanatik
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut Duckadam! Super Cadouri: Calendarul Sportiv 2026 și Albumul Topps UEFA Champions League!
Încă un capitol care confirmă prăbușirea lui Louis Munteanu. Fotbalistul CFR-ului e lider...
Fanatik
Încă un capitol care confirmă prăbușirea lui Louis Munteanu. Fotbalistul CFR-ului e lider într-un clasament care nu-i face cinste
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea...
Fanatik
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Un român a ajuns în locuiască în Coreea de Sud și a rămas...
iamsport.ro
Un român a ajuns în locuiască în Coreea de Sud și a rămas efectiv șocat de ceea ce i s-a întâmplat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!